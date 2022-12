Kedves apróságoktól a gáláns meglepetésekig tippeket adunk, mit ajándékozz szeretteidnek

A karácsonyi ajándéklista gyorsan végigpipálható.

Vészesen fogynak a napok karácsonyig, ha még hiányzik néhány ajándék, érdemes olyan helyen keresgélni, ahonnan egyszerre megrendelhetjük mindenki meglepetését. Így a szállítási költségen is spórolhatunk, ráadásul van, ahol díszcsomagolást is kérhetünk, és tényleg már csak annyi dolgunk lesz, hogy becsempésszük őket a karácsonyfa alá.

Válogatásunkban három árkategóriába osztva adunk tippeket, milyen ötletes apróságok vagy nagybetűs ajándékok lehetnek azok, amiknek a családtagok, barátok biztosan örülnének.

Ajándékok 10 ezer forintig

Az alábbi tíz kiegészítő és használati tárgy szép példája annak, nem kell vagyonokat elkölteni, hogy örömöt szerezzünk. Egy találó minta, mondjuk a diótörő figurák a bögrén, a kedvenc illat, amit egy gyertya is áraszthat, tinédzserkortól felfelé sokak szívének találó lehet. Gyerekeknek egy jópofa uzsonnásdoboz nemcsak mókás, de hasznos ajándék is, férfiaknak pedig kerülhet egy vicces zokni, kedvenc italához egy-egy kiegészítő vagy formatervezett társasjáték is e célból a fa alá.

1. Házipapucs – Hollister Co. – answear.hu 9 990 Ft / 2. Ebédtartó doboz – Luckies of London – answear.hu 8 270 Ft / 3. Zokni – Happy Socks – answear.hu – 3 550 Ft / 4. Puzzle 500 – Printworks – answear.hu 7 720 Ft / 5. Illatgyertya szójaviaszból – Medicine – answear.hu – 7 350 Ft / 6. Kutyatál – Mason Cash – answear.hu 3 730 Ft / Alkohol ízesítésére alkalmas készlet – Snippers – answear.hu 6 450 Ft / 8. Bögre – Affek Design – answear.hu – 5 540 Ft / 9. Női kesztyű – Medicine – answear.hu – 6 450 Ft / 10. Dominó – Printworks – answear.hu – 6 270 Ft

Ajándékok 25 ezer forintig

Ha nagyobbak az anyagi lehetőségeink, érdemes szétnézni a ruhaneműk közt, távolról sem unalmas dolog inget, pulóvert ajándékozni, ha ismerjük az illető ízlését. Jó választás egy kedves ékszer, a kályhameleg bőkesztyű, mely sosem szakad el, vagy olyan minőségi kiegészítők, amiket a mindennapokban szívesen használunk: a termosz, a kártyatartók éppen ilyenek.

1. Ágyneműhuzat szett – answear.hu – 12 990 Ft / 2. Nyakkendő – BOSS – answear.hu – 15 990 Ft / 3. Kártyatartó – Philippi – answear.hu 11 990 Ft / 4. Kitűző – Fossil – answear.hu – 14 990 Ft / 5. Férfi ing – Medicine – answear.hu 13 990 Ft / 6. Poncsó – United Colors of Benetton – answear.hu – 15 990 Ft / 7. Férfi kesztyű – Lindbergh – answear.hu – 23 990 Ft / 8. Mepal – answear.hu – 11 990 Ft / 9. Kártyatartó – Tous – answear.hu – 19 990 Ft / 10. Mini biliárd – Medicine – answear.hu – 10 990 Ft

Ajándékok 25 ezer forint felett

A legritkább esetben mondható el, hogy a pénz nem számít – dehogynem! Értékes ajándék vásárlásába érdemes lehet ezért az ajándékozandó félt is bevonni. Egy karóra vagy kézitáska például olyan személyes tárgy, amit csak akkor használunk szívesen, ha tökéletesen megfelel az elképzeléseinknek. Ha kinéztünk egyet, ami megfelelő lehet, küldjük bátran tovább a linkjét, az öröm szemernyit sem lesz tőle kisebb karácsonykor. A divatcikkek mellett ebben az árkategóriában már

szóba jöhetnek a minőségi háztartási, konyhai eszközök is, ha tudjuk, hogy valakinek ilyen szerepel a kívánságlistáján, nyomozzuk ki, milyenre vágyik a leginkább.

1. Fülbevaló – Swarovski – answear.hu – 64 990 Ft / 2. Kézitáska – Pinko – answear.hu 134 990 Ft / 3. Karóra – Diesel – answear.hu – 199 990 Ft / 4. Sál – Moschino – answear.hu – 43 990 Ft / 5. Kötött pulóver – Patrizia Pepe – answear.hu – 116 990 Ft / 6. Mintás pulóver – Levi’s – answear.hu – 36 990 Ft / 7. Teáskanna – WMF – answear.hu – 52 990 Ft / 8. Sportcipő – New Balance – answear.hu – 49 990 Ft / 9. Bakancs – Tommy Jeans – answear.hu – 66 990 Ft / 10. Hordozható grill – Gentelmen’s Hardware – answear.hu – 28 990 Ft