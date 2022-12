Örök dilemma: milyen fehérneműt hordjunk?

Tegye fel a kezét, aki vásárolt már legalább egyszer fehérneműt csupán azért, mert az irtó szexisen nézett ki és magát vagy szerelmét akarta megajándékozni a csipkecsodával! A kiválasztáskor azonban mindenképpen el kell kerülni azt, hogy olyan fehérneműt hordjon az ember lánya, ami kicsit sem tartja szem előtt a keblek tartását és persze nem a viselője kényelmét szolgálja, sokkal inkább csak a divatnak kedvez.

Neked is eleged van abból, hogy nem találod a megfelelő méretű, fazonú melltartót? Ismerős, hogy ott állsz a kirakat előtt és fogalmad sincs arról, hogy a merevítős, push-upos, merevítő nélküli, csipkés, sportos vagy pántnélküli cicifix lesz az, ami kényelmes lesz számodra? Fontos leszögezni, hogy minden test egyedi, és úgy szép, ahogy van, alkattól, mérettől, bőrszíntől vagy identitástól függetlenül. A testünk rengeteg változáson megy keresztül életünk során: ilyenek a tinédzserkori, az anyává válás, vagy az idősödéssel járó drasztikus változások, de ezeken kívül akár naponta, hetente is különböző méretekben érezzük magunkat komfortosan.

Caresse Crosby, a melltartó feltalálója

Mi nők, pontosan tudjuk, hogy milyen fejfájást okoz egy darab kiválasztása. Régen sem volt ez másként. Már az 1910-es években sem volt egyszerű nőnek lenni: egyebek mellett azért, mert irtó sok macerával járó, kényelmetlen, időnként pedig egyenesen fojtogató fűzőkbe kellett belepréselődni, amelyekben mindenki pont úgy nézett ki, mint egy kecses antik váza. Persze kétség sem fér ahhoz, hogy a nők büszkén viselték ezeket a roppant elegáns ruhadarabokat, amelyek állítólagos egészségkárosító hatásáról máig eltérnek a vélemények.

1910-ben jött a képbe a mindössze 19 éves önfejű Mary Phelps Jacob, vagy ahogy legtöbben ismerik Caresse Crosby, akinek egy estélyre készülődés közepén lett elege a fűzőkből. Az anekdota szerint magához rendelte a szobalányt, kért két selyemzsebkendőt, egy rózsaszín szalagot, valamint tűt és cérnát, majd elkészítette azt az egyszerű, ám fantasztikus találmányt, amit ma úgy nevezünk, hogy melltartó. Caresse meghökkentő ruhaipari újítása hamar beszédtémává vált és ostromolni kezdték a vásárlók, akiknek mindössze egy dollárért varrta a kényelmes fehérneműt. 1914-ben úgy döntött, hogy némileg formálisabb keretek között folytatja és szabadalmaztatta az akkor még brassiere-nek nevezett alkalmatosságot.

Szerencsére már sokat változott a világ, vele együtt az igények is, és a mai szettek sem olyanok, mint régen. A sztárokat sem különösebben izgatja a melltartókérdés. Vannak olyan hírességek, akik cicifix és alsónemű nélkül vonulnak végig a piros szőnyegen. Ők ezt lazán megtehetik, de mi a helyzet velünk, hétköznapi nőkkel?

A melleknek különbözőségükben rejlik szépségük, hisz megannyi méret és forma létezik. Napjainkban a nők nagy százaléka nincs tisztában azzal, hogy milyen a megfelelő méret a melltartó terén, legyen szó mellszélességről, pántokról vagy kosarakról. A kényelmetlen cicifix viselése több egészségügyi problémával is járhat. Ugyan ez igaz a női alsókra is. Fontos a hangsúlyt a kényelemre helyezni. Ennek okán megkérdetünk pár kollégát is, hogy ők mi szerint választanak melltartót.

Vélemények

Veronika például a sportos, merevítő nélküli darabokat kedveli. „Szívesen hordanék csini darabokat, de akármennyire igyekeztem precízen meghatározni a méretemet, mind katasztrófa volt. Vagy a hátam fájt benne, vagy a vállam, vagy levegőt nem kaptam. A sportos valóban nem elegáns, de helyén tartja azt, amit kell. Ha meg kell jelenni valahol és számít a melltartó is, akkor erre az esetre van egy csini darabom, de ezt úgy veszem fel, hogy alig várom, hogy hazaérjek és lepattintsam magamról.”

Rozál is osztja véleményét. Semmi merevítős darabot nem hajlandó felhúzni: „én már ennél jobban szeretem magam. Puha, kényelmes melltartó minimális töltelékkel, ha szép, az jó, ha nem, akkor ez van. A töltelékre sem vágyom különösebben, de a szükség nagy úr”– fogalmaz.

Nikoletta viszont egészen máshogy gondolkodik. Neki a méretei alapján csak a merevítős és jól tartó melltartók jöhetnek szóba. Igazi kihívás jelent számára normális pánt nélküli melltartót is találni. Most gondolkodik azon, hogy bővíti a fehérneműs fiókját, és mégis kipróbál egy olyan merevítő nélküli darabot, amelyben szilikon a csíkok biztosítanak megfelelő tartást, ezzel helyettesítve a kényelmetlen körmerevítőt.

Veszély

Nagy keblek esetén, ha nem tart megfelelően a melltartó, a vállakra és nyakra folyamatos nyomás nehezedik, rossz testtartást kialakítva ezzel. Egy rosszul kiválasztott melltartó nyak-, váll- és hátfájást okozhat. Valamint, a túl kicsi mell alatti körméret és a szűk melltartópánt amellett, hogy kényelmetlen, még bőrirritációhoz is vezethet, valamint rontja a véráramlást és fejfájást generálhat.

Nem mindegy, milyen bugyit hordunk

Amióta világ a világ, mi nők mindent megteszünk, hogy magunkra vonjuk a férfiak figyelmét. A fehérneműinket is úgy választjuk meg, hogy az a lehető legszexisebb legyen. Pedig alsónemű vásárláskor az intim egészségükre is gondolnunk kell. Fontos, hogy a fehérnemű megvédje az intim tájékot a szennyeződésektől, a többi ruhadarab általi esetleges kidörzsölődéstől, valamint hogy felfogja az izzadtságot, és ne engedje befülledni se az érzékeny női területet. Az ideális fehérnemű a pamutból készülő, kényelmes, jól szellőző darab.

Illem

Kérdés, az is, hogy mit diktál az illem. Fesztiválokon nem egyszer látni csupán melltartóban és egy rövidnadrágban bulizó fiatalokat, meg kell hagyni ők nem sokat hagynak a fantáziának. Ugyanezt egy munkahelyen már nem lehet megtenni. Kellő hangsúlyt kell fektetni a fehérnemű kiválasztására. Inghez mindenképp előnyős a varrásmentes, egyszerű, de kényelmes melltartó, amelyben jól érezzük magunkat a bőrünkben így kellőképpen tudunk koncentrálni a munkákra is.

Ajándék

Közeleg a karácsony, és valljuk be, mindenki szeret ajándékot kapni. Megkönnyíthetjük párunk dolgát, ha előre elmondjuk neki, melyek azok a szempontok, amiket érdemes figyelembe venni, amennyiben fehérneműt kértünk. Hosszú távon sokkal hasznosabb egy komfort érzetet nyújtó fehérnemű választása, mint egy kényelmetlen darab.