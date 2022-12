Videón, ahogy röhögve vágják a futószalagra a poggyászokat az ausztrál reptéri rakodók

Az elmúlt napokban két olyan videó is terjedni kezdett, amin poggyászkezelők meglehetősen durván bánnak az utasok csomagjaival.

Az egyik felvétel december 2-án került a TikTokra, nem egész három nap alatt több mint 4,5 milliószor látták – a posztban az ausztrál Qantas Airways-t és a melbourne-i repülőteret jelölték meg, és a légitársaság már meg is erősítette a Guardiannek, hogy alvállalkozójuk, a Swissport Australia munkatársai láthatók a képeken.

Az alkalmazottak a futószalagra dobálják (szó szerint) a poggyászokat, akad olyan bőrönd, amit az egyik munkás a feje felé emel, és úgy röpíti a szalagra. Közben láthatóan remekül szórakoznak, legalábbis mosolyogva teszik mindezt.

A kommentelőket láthatóan felháborította az eset, a videóhoz több mint 24 ezer hozzászólás érkezett. A légitársaság és a Swissport Australia is azonnali vizsgálatot indított.

A másik videó a Twitteren jelent meg, november 30-án. Itt a repülőgépről pakolják ki a csomagokat a poggyászkezelők, de a bőröndmozgatási stílusban nincs nagy különbség az ausztrál felvételen látottakhoz képest. A bejegyzéshez a következő mondatot írta a posztoló:

Helló, IndiGo, minden nap így kezelitek az összes poggyászt, vagy a mai nap különleges volt?

Hi @IndiGo6E is this how you handle all flight luggage everyday or today was special? pic.twitter.com/A15hN6RxeJ

— Dilli Wali Girlfrand (@triptoes) November 30, 2022