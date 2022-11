Hibrid szakállvágó extra nagy teljesítménnyel és hosszú üzemidővel

A gyors és tökéletes szakállvágáshoz, arc és test borotválásához

A Rowenta Forever Sharp Ultimate XPert készülék tökéletes választás minden férfi számára, aki csak a legjobbal éri be. Tapasztald meg az egyedülálló hibrid szakállvágó által biztosított szakállápolás élményét! Ez a technológiailag fejlett, multifunkciós, professzionális eszköz ideális választás a sima borotválástól kezdve bármilyen stílus kialakításához és ápolásához.

Akár igényes szakállformázó készülékre van szükséged, vagy éppen az ápolt szakáll helyett sima arcbőrt szeretnél… és borotvált testet is, a Rowenta Forever Sharp Ultimate Xpert (TN6200) számára egyik sem akadály.

Nélkülözhetetlen készülék, amellyel bármilyen hosszúságú szakállt formázhatsz, trimmelhetsz vagy borotválhatsz anélkül, hogy az irritálná a bőrödet. Ráadásul az önélező titánpengének köszönhetően a pengéket soha nem kell cserélni. A Forever Sharp Ultimate XPert Hybrid készülék három speciális szakállvágó tartozékkal rendelkezik: egy precíziós borotvával a tökéletes borotváláshoz (0 mm), egy tartozékkal a sima testborotváláshoz vagy rövid szakállhoz, valamint egy hagyományos pengével a közepesen hosszú szakáll vágásához. A kiszerelés hét fésűs fejet is tartalmaz a 0,4 mm-től 17 mm-ig terjedő szakállhosszúsághoz.

A lítium-ion akkumulátornak köszönhetően a készülék 120 percig bírja újratöltés nélkül, ami körülbelül két hónap normál használatot és körülbelül 26 teljes szakállformázást jelent. A gyorstöltési funkció az USB-kábel segítségével a egy szakállvágáshoz már 4 perc alatt feltölti! A készülék igazán nagy teljesítményű, a motor fordulatszáma akár 8000 fordulat/perc is lehet – így egyetlen mozdulattal precíz eredményt, tökéletes formázást érhetsz el! A digitális kijelzőn pedig bármikor megtudhatod az akkumulátor töltöttségi szintjét. Könnyen használható és nagyon kényelmes, mivel könnyű, pontosan illeszkedik a kézbe, és természetesen vízzel mosható. A kiszerelés egy tokot is tartalmaz, melyben az összes tartozék és a kábel is tárolható.

