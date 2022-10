A britek felfedezték maguknak Liz Truss Instagramján a régi bizarr képeket

Lizz Trussnak nincs könnyű dolga. Épp a napokban írtunk az Egyesül Királyság új miniszterelnökének kezdeti lépéseiről, akinek a tevékenységével mindössze a brit választók 10 százaléka elégedett. Miután adócsökkentési programját vissza kellett vonnia, a sajtó máris a leváltásának forgatókönyvét kutatja.

Truss kormányfői képessége most némiképp háttérbe szorult, legalábbis a Ladbible szerint, mely arról ír, hogy az embereket az adócsökkentésnél most sokkal jobban foglalkoztatja a miniszterelnök Instagram-oldala, ahol bizony megtalálhatók még jó pár évvel ezelőtt készült fotók is, amikor Truss még a közelében sem volt a bársonyszéknek.

Ennek megfelelően a régi fotók között megtalálhatók az egészen átlagos darabok mellett némileg furcsának hatók is, mint mondjuk ez:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liz Truss (@elizabeth.truss.mp) által megosztott bejegyzés

Vagy épp ez.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liz Truss (@elizabeth.truss.mp) által megosztott bejegyzés



Vagy ez, ahol az újdosült kormányfő Taylor Swifttel pózol egy koncert után.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liz Truss (@elizabeth.truss.mp) által megosztott bejegyzés

A kommentek tanúsága szerint utóbbi képpel helyből szerzett egy rakás szimpatizánst magának, pusztán a tény miatt, hogy kedveli Taylor Swiftet.

A váratlan fordulat persze nem jelenti azt, hogy a britek elfeledkeztek volna Truss szerepéről, így a Boris Johnsont váltó politikusnak várhatóan továbbra is keményen meg kell majd dolgoznia azért, hogy jól kormányozza az országot és az emberek szimpátiáját is elnyerje. Utóbbihoz most elég erős muníciót kapott.