Négy évtized alatt 189 gyereket nevelt a 86 éves nő, nem tervezi abbahagyni

Nem volt oda a csendért Hannah Ford, ami akkor kezdte átvenni az uralmat a házában, mikor az öt gyereke lassan elköltözött 1983 környékén. A nyugdíjas varrónő, aki két évtizeddel korábban veszítette el a férjét, elszigeteltnek érezte magát.

Egy barátja mondta neki, hogy jó nevelőszülő lenne, foglalkozzon azzal. A számok pedig azt mutatják, igaza volt a barátnak, az elmúlt négy évtizedben 189 gyereket fogadott be otthonába.

– meséli az UpWorthy szerint Erica Woodberry, a hétből az egyik olyan gondozott, akit örökbe is vett Ford. Wooberry 12 éves volt, mikor négy év és különböző nevelőotthonok után húgával Fordhoz került. Egyből tudták, hogy most jó helyre kerültek.

