Szoknunk kell még a brit himnusz God Save the King sorát

Ugyan már a királynő halála után érvénybe lépett, hogy a brit himnusz változik, hiszen a God Save the Queen sor helyett most már God Save the Kinget kell énekelni, de ez még sokaknak szokatlan lehet. A királynő temetésének végén is felcsendült a himnusz a Westminster-apátságban, immár III. Károly királynak címezve.