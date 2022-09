Túl hamar jelentette be II. Erzsébet halálhírét a BBC riportere, bocsánatot kellett kérnie

A hivatalos bejelentés előtt közölte II. Erzsébet halálhírét a BBC egyik riportere – írja a Vt.

Yalda Hakim a Twitteren posztolta a hírt, ráadásul a Buckingham-palotára hivatkozott, holott ekkor még csak azt közölték, hogy az orvosok aggódnak a királynő egészségéért.

– írta.

Hakim gyorsan törölte a posztot, de addigra már lementették a bejegyzésről készült képet.

Yalda Hakim tweeted Queen is dead but later deleted her tweet. pic.twitter.com/38rWNlZljA

A riporter nem sokkal később kénytelen volt bocsánatot kérni.

– szabadkozott.

A tweet előtt sokan átvették a hírt, Hakimnak többek között a Wall Street Journal újságíróját is sikerült megvezetnie.

Így Vivian Salamának is bocsánatot kellett kérnie.

1000 apologies all: I retweeted news about the queen from what appears to be a fake BBC account. Good reminder to double check even the most authentic-looking tweets!

— Vivian Salama (@vmsalama) September 8, 2022