Hűvösebb árnyalatra váltott.

Liptai Claudia nemrég az RTL Klub székházából jelentkezett be, megmutatva követőinek új frizuráját. A műsorvezető jeges árnyalatra cserélte mézszőke tincseit, és a hosszából is vágatott. Bár a hátteret elhomályosította, a jobb sarokban így is feltűnő maradt egy bojler, amiről Liptai végül a kép leírásában is megemlékezett:

Új haj, régi bojler

– írta a fotó mellett a műsorvezető.