Curtis: Semmilyen problémám nincs semmilyen tudatmódosító szerrel, ami volt, lezártuk

A Tények Plusz stábja faggatta Curtist legutóbbi fellépésén. A rapper már egyedül járja az országot, Majkával közös munkája megszakadt. Curtis azt mondja, jelenleg jól érzi magát, a helyén van.

Most vagyok igazán a helyemen, jól érzem magam hálistennek. Nem vagyunk rosszba, nem haragszom rá, én most is segítettem neki legutóbb Fehérgyarmaton, mikor nem tudott elmenni fellépni. Én nem haragszom senkire, egyedül szeretném megállni a helyemet, ennyi a történet.