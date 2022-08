Curtis és párja nem beszélnek még eljegyzésről, közös gyerekről viszont annál inkább

Két éve alkot egy párt Curtis és barátnője, Barnai Judit kosárlabdázó. A páros tagjai a Hot magazinnak meséltek a terveikről, amit a Bors szemlézett. A sportoló elmondta, hogy az esküvő számára nem olyan fontos, a családalapítás gondolata azonban már felmerült kettejük között.

Az eljegyzésnek is eljön az ideje. Ezt a témát fel sem szoktam hozni, a közös gyerekről viszont inkább beszélünk. Én nagyon szeretnék. Mondtam is, hogy a házasság csak egy papír. Az eljegyzés már egy kötődés, az még fontosabb is, mint egy esküvő. Anélkül is működik minden. (…) Szeretnék fiatalon anya lenni. Mindkettőnknek van testvére, a család számunkra a legfontosabb. Nagyon vágyom az anyaságra, sok gyerekkel, szinte látom magam előtt, hogy ünnepekkor együtt van mindenki. Ati három fiút szeretne, én viszont inkább lánypárti vagyok. Mondtam is neki, hogy a lánya élete szerelme lesz Doncsi (Curtis előző kapcsolatából született hároméves kisfia – a szerk.) mellett. Szóval, három gyermeket szeretnénk, a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek