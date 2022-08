Csősz Boglárka: Apám alkoholistaként nem tudta megadni a családi biztonságot

A török férjétől nemrég elváló Csősz Boglárka járt Peller Mariann Lélekközösség című műsorában. A színésznő ebben gyerekkoráról is mesélt: „Gyermekként is tudtam, hogy az az életforma, amire vágyom, nincs meg. Piciként is megérettem, és ki is fejeztem, hogy az, amiben élünk, számomra nem felel meg. Sokszor, sok helyen próbáltam ezt kifejezni, otthon és az iskolai közösségekben is, de mindig az volt az érzésem végig, hogy valójában engem ebben senki nem fog segíteni”.

Majd úgy folytatta, apja nem adott nekik biztonsági hálót.

Apám alkoholistaként nem tudta megadni azt a családi biztonságot, amire egy gyerek mindig vágyik, így már kicsiként is a munkában találtam meg a biztos pontokat. Vonzódtam például az idősebb emberekhez, akiktől sokat tanulhattam. Kerültem a saját korosztályom, mert nem érettek meg engem a terveim miatt.

Törökországi életére is kitért egy kicsit, úgy fogalmazott a műsorban, jó érzéke van az alkalmazkodáshoz.