A Yettel Magyarország nyerte el a legvonzóbb munkáltató különdíjat a telekommunikációs szektorban (x)

7800 fő megkérdezésével kereste a legvonzóbb hazai munkáltatókat a Randstad. Az idén kilencedik alkalommal elvégzett független munkáltatói márkakutatás eredményeiből kiderült, hogy a munkavállalók számára a koronavírus-járvány hatásaként felértékelődött a munka és a magánélet egyensúlya, de továbbra is a vonzó fizetés és juttatási csomag a legfontosabb szempont a munkahelyválasztáskor. A 2022. januári adatfelvétel alapján (még az előző brand néven) a Yettel nyerte el a legvonzóbb munkáltató címet a telekommunikációs szektorban.

A magyar válaszadók 73 százaléka tartja a vonzó munkabért és juttatási csomagot a leghangsúlyosabb értékelési szempontnak, ezzel továbbra is ezek hazánkban a munkahelyválasztást befolyásoló legfontosabb tényezők, ez derült ki a Randstad független munkáltatói márkakutatásából.

Sinka Edina, a Randstad operációs igazgatója elmondta, 2022 januárjában az ország 150 legnagyobb létszámú cégét vizsgálták, amelynek keretein belül 18 és 65 év közötti járókelőket kérdeztek az utcán a felmérésben szereplő vállalatokról.

Az észlelés alapú kutatásunk lényege immár kilencedik éve, hogy a válaszadók a cégeket mint munkáltatói brandet értékelik, vagyis hogy mennyire ismernek egy adott vállalatot, mennyire szeretnének ott dolgozni. Ez definiálja a vonzerőt, az így kapott válaszok alapján pedig felállítható a vállalatok népszerűségi sorrendje. Ezen kívül még arról is nyilatkoznak a válaszadók, hogy milyen a munkaviszony szempontjából meghatározó kritériumok vannak ott és ezek közül az adott évben a munkavállalók számára melyek a legfontosabbak

– magyarázta.

Mint mondta, a Randstad kutatásai éppen ezért jól összehasonlíthatók és számos tanulságos eredményt hoztak 2022-ben is. Sinka Edina szerint az egyik legszembetűnőbb változás 2020 óta, hogy jelentősen megnőtt a munkahelyváltási kedv. Míg két évvel ezelőtt csak minden negyedik megkérdezett vágyott új munkahelyre, addig most már minden harmadik számolt be erről.

„A számok jól tükrözik, hogy a munkavállalók is egyre tudatosabbak, és a munkaerőhiány miatt tisztában vannak vele, hogy egyre nagyobb az igény irántuk. Emiatt sokkal bátrabban is váltanak, érzik, hogy lesz más lehetőségük és gyorsan találnak új munkahelyet. Erre a trendre pedig a munkáltatóknak is fel kell készülniük” – fogalmazott.

A Randstad operációs igazgatója arról is beszélt, hogy felértékelődött a munka és a magánélet egyensúlya, de az első helyen továbbra is a bér és a versenyképes juttatás áll. Ezt követi sorrendben a kellemes munkahelyi légkör, a cég pénzügyi stabilitása és a munkahely biztonsága. Érdekesség, hogy a szellemi munkavállalók esetén a bérrel egy szinten vagy akár az előtt szerepel, hogy hány napot dolgozhatnak otthonról. Ez az igény egyértelműen a járvány hozadéka.

A kutatás alapján felfedezhetők különbségek a korosztályok preferenciái között is. Míg a Z generáció kevésbé tartja fontosnak a munkahely biztonságát (47 százalék), addig az X és a baby boomer generáció 65, illetve 68 százalékban ítélte meg azt fontosnak. A női munkavállalók pedig sokkal inkább igénylik az otthoni munkavégzést (42 százalék), mint a férfiak (29 százalék) de a munka-magánélet egyensúlya is fontosabb a női mint a férfi dolgozóknak.

Yettel, ahol a közösség a megkülönböztető erő

A Randstad januári, még az előző márkára végzett kutatása alapján a Yettel nyerte el a legvonzóbb munkáltató címet , az elismerés pedig azért is bír hatványozott értékkel, mert a hazai munkavállalók körében továbbra is a telekommunikációs szektor munkaadói márkái a legismertebbek.

A vállalat kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók jólétére, és büszkék arra, hogy gondoskodó munkahelyként tekintenek rájuk nemcsak a dolgozóik, hanem az utca emberei is.

Müller Diána szervezetfejlesztési vezető arról beszélt, a koronavírus-járvány kezdetétől fizikai és lelki támogatást nyújtottak a kollégáiknak. Azon túl, hogy egyik napról a másikra még az ügyfélszolgálatot is sikerült átállítani az otthoni munkavégzésre, az üzletek dolgozóit védőfelszereléssel látták el, az első hullámban mentálhigiénés segítő akciót indítottak, az oltási napra pedig plusz szabadnapot biztosítottak a munkatársak számára.

Megkülönböztető erőnk, hogy közösségünk összetartó. Már a pandémia elején látható volt, hogy a kollégák számíthattak egymásra, mindenki ott segített, ahol csak tudott. Voltak például olyanok, akik otthon varrtak maszkokat az ügyfelekkel érintkező munkatársak számára, de szolidaritási alapot is nyitottunk. Ide a jobb anyagi helyzetben lévő munkavállalók pénzt ajánlhatnak fel a szerényebb körülmények között élőknek, az összegyűlt összeget pedig a cég megduplázza

– sorolta.

Mint mondta, a cég közösségért tett erőfeszítései vissza is igazolódtak, ugyanis a pandémia alatt a mérések kezdete óta a legmagasabb szintre nőtt a munkavállalói elkötelezettség a Yettelnél. Ez is azt bizonyítja, hogy a kollégák értékelték, számíthatnak a vállalatra.

Müller Diána rámutatott, bár a járvány szerencsére elcsendesedett, mindig vannak nehezítő tényezők, amik kihívás elé állítják a dolgozókat. Ilyen a háborús helyzet is, amit sokan nehezebben dolgoznak fel, ezért ebben is segítséget nyújtanak nekik a „Számíthatsz ránk” programban, akár pszichés, akár egészségügyi, akár, pénzügyi vagy jogi problémáik vannak.

A Yettel fontosnak tartja a családbarát intézkedéseket is, mert csak úgy képesek a munkavállalók hatékonyan tevékenykedni, ha a magánéletüket is összhangba tudják hozni a munkával. A szervezetfejlesztési vezető példaként említette, hogy gyermekvállalás esetén négy hetes szülői szabadságot adnak azoknak a munkavállalóknak, akiknek partnere gyermekvállalás miatt szülési szabadságra megy.

A Yettelnél a márkaváltás egy új kezdetet is jelentett, aminek a munkavállalók izgatottan néznek elébe. A kollégákat a jövőben is szeretnék bevonni a tervezési folyamatokba, építeni fognak a dolgozók igényeire, és egy projekt keretén belül a legjobb ötleteiket meg is fogják valósítani.

Ami a díjat illeti, Müller Diána arról beszélt, mivel a Randstad kérdőívét az utca embere töltötte ki, az ő percepciójukat tükrözi, számukra ez egyértelmű jele annak, hogy amit házon belül tesznek a kollégákért, az kifelé is érezhető, ami az elmúlt évek munkájának elismerése és eredménye. Annak is köszönhető szerinte, hogy ma már több platformon, többféle generációhoz szólva, különböző innovatív eszközöket bevetve igyekeznek bemutatni mindazt, ami inspirálja a vállalatnál dolgozókat.