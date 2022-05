A legjobb férfi rövidnadrágok a nyárra (X)

A legjobb férfi rövidnadrág? Nehéz a választás, hiszen a TikTok-on keresztül, reklámokban zúdítják ránk, hogy a belső varrás az egyetlen hosszúság, ami számít. Az olyan hírességek, mint Milo Ventimiglia és Paul Mescal, arra ösztönöz, hogy mutasson kicsit többet lábból és menjen feljebb néhány centivel. Vagy ott van Justin Bieber, aki szeret bő nadrágban pózolni. Egy biztos a spektrum igen széles. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

A nyári melegben a rövidnadrág nélkülözhetetlen

A nyári hónapokban a rövidnadrág elengedhetetlen, mindamellett, hogy divatos ruhadarab is. Olyan ruházatra kell törekednie, amely egyszerre kényelmes és szórakoztató, és sok zsebbel rendelkezik.

Milyen rövidnadrágot válasszunk?

Csakúgy, mint a klasszikus nadrág, a rövidnadrág is több kategóriába sorolható: alkalmi és tágabb értelemben vett sport rövidnadrág. Az előbbiek formálisabbak, míg az utóbbiak lezserebbek – az a fajta, amit az edzőteremben viselünk vagy ha leugrunk a sarki boltba vásárolni, de ritkán máshol.

A nagy, sokoldalú zsebekkel rendelkező rövidnadrágok szélesebbnek tűnnek, mint amilyenek, megtörve ezzel a test természetes vonalát. A kiszélesedő rövidnadrágok is ezt teszik, ezért kerülje az ultrakönnyű anyagokat, például a nylont. Ragaszkodjon az olyan anyagokhoz, mint a pamut, mert ezek légáteresztőek, és egyben multifunkcionálisak is.

Ezek a szövetek az ideális súlyt is jelentik. Elég masszívak ahhoz, hogy „tartást” biztosítsanak a rövidnadrágnak, miközben elég könnyűek, hogy még a legmelegebb napokon is kényelmesen viseljék. A hazai internetes boltokban a Nike, az adidas, vagy a GAP márkák már 3 és 15 ezer forint közötti áron megvásárolhatók.

Vásárlási szempontok

Az, hogy a rövidnadrág milyen legyen, valójában személyes döntés. Olyan rövidnadrágot szeretne, ami kicsit lazán áll, vagy talán karcsúsított ruhadarabot? Akkor az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni.

Kényelem: Ha azt szeretné, hogy rövidnadrágjában kényelmesen érezze magát, függetlenül attól, hogy hol hordja, legyen szó edzésről vagy szabadtéri koncertről, akkor kényelmeset válasszon.

Nincs annál jobb, mint a jól megérdemelt pihenés, illetve a kemény fizikai munka után a konditeremben tölteni az időt, de hogy a gyakorlatok elvégzése és az utána lévő pihenés kényelmes legyen, azt tanácsoljuk, hogy pamut rövidnadrágot viseljen. A tartósan melegebb napokon, cserélje le a hosszúnadrágot, rövidre. A pamut nagyon gyorsan magába tudja szívni a nedvességet, és tökéletesek lehetnek a különböző gyakorlatokhoz, nem korlátozza a mozgást, nagyon kíméletes és természetes.

Anyag: Nyáron jobban szeretjük a légáteresztő rövidnadrágokat, így többféle stílus jöhet szóba, a pamut, nejlon és egyéb anyagok keverékéből készült rövidnadrágoktól kiindulva igen széles a kínálat.

Stílus: Az alkalmi rövidnadrágnak álcázott úszónadrágoktól a vékony szabású chino sortokig manapság végtelenül sok rövid fazon közül választhat.

A chino sort igazi „társ” a meleg hónapokban. Hordhatjuk egyszerűen egy pólóval, vagy elegánsan vasalt inggel: a chino nadrág minden alkalomhoz illik, és rendkívül sokoldalú ruházat. Választhat klasszikus feketét vagy fehéret, vagy gyorsan rátalálhat kedvencére az eklektikus színek és minták között. A férfi rövidnadrág kiváló választás a legtöbb nyári alkalomra, mert gyakorlatilag bármivel hordható és folyamatosan változtathatjuk a ruhatárunkat.

Milyen hosszú legyen a férfi rövidnadrág?

„Olyan hosszúság a legjobb, amelyik a comb alját megmutatja” – mondja Dan May stylist, aki olyanokkal dolgozott együtt, mint David Beckham és Eddie Redmayne. „Ez a leghízelgőbb minden testalkathoz, és elkerüli a térd levágását.” May a mandzsettát is támogatja a rövidnadrág alján: „A rövidség illúzióját kínálja anélkül, hogy túl sok testrészt mutatna meg.”