Kármán Odett egyszer hazament és megevett egy kiló kenyeret nutellával, hátha akkor meghízik, és nem bántják majd az alakja miatt

Kármán Odett ma a Fókuszban mesélt arról, hogy gyerekkora óta bántják amiatt, mert vékony. Elmondása szerint ma is mindennapos az életében, hogy valaki megjegyzést tesz az alakjára.

Akárhányszor elmentem valahova, mindig az volt a téma, hogy »Egyél már! Nem eszel? Miért vagy oilyen sovány?« Miközben én is ugyanúgy ettem, mint bárki más, sőt, nagyon jó étvágyam van, imádok is enni és nem is szoktam megválogatni, hogy mit egyek. Ezt anyukámnak köszönhetem szerintem