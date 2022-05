Így törhetjük meg az ördögi kört, ha nem tudunk aludni (x)

A nap 24 órája alig elég számunkra, hiszen állandóan határidők fojtogatnak, megoldatlan feladatok nyomasztanak. Sajnos a mókuskerékből otthon sem tudunk kiszállni, és pihentető alvás helyett gyakran forgolódással töltjük az éjszakákat …

Könnyen ördögi körbe kerülhetünk

Az egész napos rohanás után este szinte összeesünk a fáradtságtól, ám amikor végre eldőlünk az ágyban, mégsem jön álom a szemünkre. Gyakran az aznapi történések járnak a fejünkben, és közben bevillan a még ránk váró feladatok tömkelege. Bármilyen fáradt is a testünk, az elménk nem tud kikapcsolni, ez pedig gátolja a szervezetünk ellazulását, és megakadályozza az éjszakai regenerálódását. Ha feszültség miatt nem alszunk, könnyen ördögi körbe kerülhetünk: a forgolódással töltött éjszakákat nyúzott reggelek és holtfáradt nappalok követhetik. A kialvatlan éjszakák a teljesítményünkre is rányomják a bélyeget, este pedig már előre rettegünk attól, hogy megint nem tudunk majd elaludni.

A feszültség testi és lelki gondokat okozhat

Ahogyan a testi problémáink hatással vannak a lelkiállapotunkra, úgy a bennünk lévő feszültség is befolyásolja fizikai egészségünket. A hónapokon át cipelt mentális teher még az egészséges szervezetet is kikezdheti: károsíthatja a szívet és az érrendszert, az emésztőrendszert, az izomzatot, az anyagcsere-folyamatokat, az immunrendszert, és szexuális problémákat okozhat. A tartós feszültség lelki gondokat is eredményezhet, hiszen a léleknek ugyanúgy szüksége van az ellazulásra, mint a testnek a pihenésre.

Változtassunk alvási szokásainkon!

Testünknek és lelkünknek is szüksége van a nyugalomra, ezért nagyon fontos lenne, hogy az éjszakákat minőségi alvással töltsük. Ha szükséges, változtassunk néhány szokásunkon:

alváshoz az optimális hőmérséklet 18-19 fok, figyeljünk arra, hogy a hálószobában ne legyen se túl meleg, se túl hideg;

lefekvés előtt ne használjunk digitális „kütyüket”, azok fénye ugyanis rontja az elalvás esélyét;

tartsunk napirendet: próbáljunk meg minden este ugyanabban az időben lefeküdni aludni;

ha mindez nem segít, segítségül hívhatjuk a gyógynövényeket.

Segíthet a gyógynövények ereje

A növényi gyógyszerek sokat segíthetnek. A recept nélkül kapható Sedacur forte három gyógynövény, a macskagyökér, a komló és a citromfű hatóanyagait tartalmazza: ez a gyógyszer nappal nyugtat, este altat, és nyugodt, pihentető alvást biztosít. A Sedacur forte ugyanakkor a másnapi teljesítményünket, éberségünket és koncentrálóképességünket nem befolyásolja hátrányosan, sőt az autóvezetéshez szükséges képességeinkre sem hat negatívan.



