Abortuszra kényszerítette a fiatal színésznőt, majd vacsorát főzetett vele

Evan Rachel Wood hosszú éveken át nem merte megnevezni azt a férfit, aki állítása szerint közel négy éven át bántalmazta őt. Saját kételyeit a környezete is erősítette, mondván, mi lesz a karrierjével vagy a családjával, ha beszélni kezd. A színésznő 2021 februárjában mégis a nyilvánosság elé állt: Marilyn Mansont azonosította bántalmazójaként. Az útról, ami idáig vezette, a nemrég bemutatott Phoenix Rising című dokumentumfilmben mesélt.

Evan Rachel Woodot itthon leginkább a Westworld című futurisztikus westernsorozatból ismerheti a közönség, ahol Dolores Abernathyt alakítja. A 34 éves színésznő külföldön már tizenévesen hírnévre tett szert, 14 évesen megkapta a Tizenhárom főszerepét, amelyben egy balhés tinilányt alakított, 2006-ban pedig a Kés, villa, ollóban szerepelt – utóbbit Golden Globe-díjra is jelölék. Ekkor még csak 17 éves volt. Az amerikai színésznő azóta számos sorozatban és filmben mutatta meg a tehetségét, legközelebb Madonnaként láthatjuk majd Weird Al Yankovic életrajzi filmjében.

Wood azonban az elmúlt időszakban nem a kiemelkedő alakításai miatt került reflektorfénybe: 2016-ban beszélt először arról, hogy az egyik kapcsolatában nemi erőszak és folytonos abúzus áldozata volt. Bántalmazóját azonban éveken át nem nevezte meg – a szórakoztatóiparban persze többen sejtették, hogy Marilyn Masonról lehet szó, az interneten pedig számtalan komment született, amelyekben arra kérték a színésznőt, nevezze meg azt, aki bántotta, ő azonban erre nem volt képes egészen 2021 február elsejéig. Azon a napon Manson élete is a feje tetejére állt.

Az énekes imázsához a kezdetektől fogva hozzátartozott a botrányos viselkedés és a nők elleni erőszakos fellépés, a szakma viszont sokáig szemet hunyt efelett, hiszen Manson, akit a rajongói kvázi istenségként tiszteltek (és tisztelnek sokan ma is), rengeteg pénzt hozott. A dolgok azonban Evan Rachel Wood posztja után megváltoztak, miután több nő is előállt a saját történetével. Többek között azt állították, hogy Manson

összevagdosta és náci ostorral verte őket,

vérivásra és hegtetoválások készítésére kényszerítette őket,

napokig nem hagyta, hogy aludjanak,

bezárta, éheztette és megerőszakolta őket.

Az énekes ellen Esmé Bianco, a Trónok harca színésznője is felszólalt, illetve többekkel egyetemben be is perelte korábbi párját. (Az alább látható bejegyzésben állítólag az énekes által okozott sebhelyek láthatók.) Manson egy bírósági dokumentumban következetesen azt állította, hogy több felperes összehangolt támadást indított ellene, és vehemensen tagadta, hogy valaha is bántalmazta volna a szeretőit, köztük Evan Rachel Woodot – aki több mint egy évtizeddel a történtek után állt a nyilvánosság elé.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Esmé Bianco (@esmebianco) által megosztott bejegyzés

Wood 2020–2021-ben forgatta a Phoenix Rising című dokumentumfilmet, ami az HBO Maxon debütált március közepén. A két, több mint egyórás epizódban kissé rendszertelenül, de hosszan beszél az énekessel való kapcsolatáról, a bántalmairól és számos szakításukról is. A kamerák követték, amikor Manson más feltételezett áldozatokkal (köztük Biancóval) ült le beszélgetni, ahogyan akkor is, amikor Kaliforniában sikerült némileg megváltoztatniuk a jogi szabályozást a kapcsolati bántalmazást átélt áldozatok javára.

Ártatlannak tűnő találkozás

A 18 éves Wood 2006-ban egy Chateau Marmont partin találkozott az akkor 37 éves, aranyöltönybe öltözött Brian Warnerrel, azaz Marilyn Mansonnal. A színésznő a filmben kifejtette, hogy akkoriban nem találta önmagát, küzdött a szexualitásával, és bár a filmjeiben koraérett tinédzsereket alakított, valójában egyáltalán nem voltak számára kényelmesek ezek a szerepek, nehezen is tudott nyitni mások felé.

Azzal a mentalitással nőttem fel, hogy muszáj elvégezni a feladatot, még ha rosszul is érzed magad. A Tizenháromban is, amikor egy csomó ember előtt csókolóznom kellett egy 23 évessel, mikor én még csak 14 voltam, emlékszem, nem akartam megtenni, de tudtam, hogy a karakternek meg kell tennie, úgyhogy nem számított, Evan mit akar. Ez felnőttként is megadta az alaphangulatát a kellemetlen helyzeteknek

– mondta a színésznő, aki az említett partin is a nyüzsgéstől távol állt a barátai körében, amikor Manson elhaladt mellettük, és csak annyit mondott neki:

El ne bukj!

A színésznő és a barátai ekkor még nem ismerték fel az énekest, ám ő később visszakeveredett hozzájuk, és flörtölni kezdett Wooddal, mondván, nagy rajongója a Tizenháromnak, és ha nincs ellenére, szívesen megkeresné egy filmötletével. Bár Woodnak, elmondása szerint, eszében sem volt romantikus viszonyt kezdeni az énekessel, az kétségkívül imponált neki, hogy egy általa intelligensnek ítélt művész felfigyelt rá, így örömmel igent mondott a közös munkára. Olyan dolgokról beszélgethetett vele, amikről a kortársaival nem, így Manson szépen lassan egy érett, idősebb barát szerepében tetszelegve édesgette magához a fiatal színésznőt, aki utólag visszanézve úgy látja, különcként szinte éhezett arra, hogy valaki mellé lépjen és azt mondja, menjen vele.

Wood ekkoriban Jamie Bell-lel járt, akinek nem tetszett, hogy a barátnője Marilyn Mansonnal bandázik. Kapcsolati problémáikról a színésznő beszélni is kezdett jóval idősebb új barátjának, aki a bizalmát arra használta fel, hogy elválassza őt a párjától. Egy alkalommal a színésznő elutazni készült, ám ezelőtt még beugrott az énekeshez elbúcsúzni, és persze dolgozni egy kicsit a közös projektükön, a Phantasmagorián, ami végül sosem készült el. Az említett találkozásokon állítólag jól fogyott az abszint is, pedig Wood ekkor még legálisan nem is fogyaszthatott volna alkoholt. Amikor búcsúra került (volna) sor, Manson átölelte és megcsókolta a nála közel 20 évvel fiatalabb lányt, aki előtte csak tizenévesekkel randevúzott.

Egyszerűen ledugta a nyelvét a torkomon. Azt hiszem, sokkot kaptam. Volt barátom, tudta is, hogy van. Ő nős volt, én 18 éves

– mondta Wood, aki saját bevallása szerint nem tudta, hogyan reagáljon, egyszerre volt rémült és izgatott.

Végül meggyőzte magát, hogy különleges, hiszen Manson őt választotta, és mivel tartott attól, hogyha nemet mond, nem marad meg köztük a már meglévő kötelék, inkább sodródott az árral. Állítása szerint ekkor nem feküdt le az énekessel, mégis undorodott magától, hiszen nem is vonzódott igazán a férfihoz. Az incidenst követően Manson szerelmes üzenetekkel árasztotta el, a múzsájának nevezte és úgy is bánt vele egy darabig. Egy évvel később a válását is véglegesítették Dita von Teese-től, aki saját elmondása szerint az énekes drogproblémái és a hűtlensége miatt lépett ki a kapcsolatból, hétéves viszonyuk alatt nem tapasztalt olyasmit, amit a Mansont vádoló nők állítanak – ezen nyilatkozatát egyébként időközben törölte.

Nyakig a Manson-kultuszban

Miközben a színésznő egyre jobban elmerült a Marilyn Manson-kultuszban, azon kapta magát, hogy bármit megtesz, amire a párja kéri. Valentin-napon közös hegtetoválást készítettek, ami ma is látható a felső combján. Közvetlenül a vaginája mellett viseli azt az M betűt, amit az énekes vájt a bőrébe. Miután Jamie Bell kikerült a képből, Manson szép lassan a lány barátait és a családját is elkezdte leépíteni. Wood apja ekkoriban nem volt részese az életének. Gyerekkorában évekig hallgatta, ahogyan a szülei üvöltöznek egymással, mondván

akik szeretik egymást, azok veszekednek.

Miután elváltak, Wood az anyjával elköltözött, bátyja pedig az apjával maradt. Édesanyja egyben a menedzsere is volt, Manson pedig meggyőzte a színésznőt, hogy az lenne neki a legjobb, ha a saját kezébe venné a dolgait. Wood ezt meg is tette, az anyja reakciója pedig nem tetszett neki – az énekes ezek után pedig mondhatta, hogy ő ezt jó előre tudta, és sajnálja, hogy a kedvesét mindenki csak manipulálni akarja. Elérte, hogy Wood kizárólag hozzá akarjon fordulni a problémáival.

Az első pofon a Heart-Shaped Glasses című videóklip forgatásán érte a színésznőt. A forgatókönyvben szimulált szexjelenetről olvasott, és ebbe is egyezett bele, Manson azonban állításai szerint – az egész stáb előtt – váratlanul belehatolt a forgatáson.

Nem voltam biztonságban, senki nem törődött velem. Igazi trauma volt annak a videónak a forgatása. Nem tudtam megvédeni magam, nem tudtam, hogy kell nemet mondani, mert egész életemben arra neveltek, hogy soha ne beszéljek vissza, csak teljesítsem a feladatot. Undorítónak éreztem magam, mintha valami szégyenletest tettem volna, és a stáb is kényelmetlenül érezte magát. Senki sem tudta, mit tegyen. (…) Megerőszakoltak a kamerák előtt

– magyarázta a színésznő, akit Manson következetesen utasított, hogy mit mondjon a sajtónak, kiemelve, mennyire romantikus kettejük kapcsolata, és hogy a forgatáson semmi rossz nem történt.

A klip alatt egyébként a Phoenix Rising debütálása óta megszaporodtak a kommentek. Bár akad, aki kételkedik a színésznő szavahihetőségében, a legtöbben visszataszítónak tartják a videót. Volt, aki azt írta, nem érti, hogyan lehet elérhető továbbra is.

Az események akkor durvultak be igazán, amikor Wood elkísérte az énekest egy nyolc hónapos turnéra, ahol Manson kénye-kedve szerint rendelkezhetett vele. Dan Cleary, a zenész korábbi személyi asszisztense utólag maga is kiállt a színésznő mellett azt állítva, hogy az énekes egy év leforgása alatt teljesen megváltoztatta és megtörte a lányt.

Twiggy Ramirez, Marilyn Manson gitárosának visszatérésével tovább fokozódott az őrület. Manson már a stábtagok előtt gyötörte és alázta meg rendszeresen a színésznőt. Dan Cleary elmondása szerint egyedülálló, extrém esetekkel találkozott a turnékon, a bántalmazásba pedig gyakran őket, mint háttérembereket is bevonták. Manson egy alkalommal azzal fenyegetett meg egy nőt, hogy meggyilkolja és feldarabolja, az asszisztense pedig elássa majd a testét. Miután távozott a szobából, Cleary megölelte és biztosította a nőt, hogy nem fogja bántani.

Közös otthonukba visszatérve az énekes állítólag katonai módszerekkel kínozta tovább a színésznőt: a repertoár része volt az alvásmegvonás és a dermesztő hideg is. Wood kábítószerfüggő lett, a szereket Manson metamfetaminnal turbózta fel az ő tudta nélkül, így egy idő után már az ágyból sem tudott felkelni, éjjel pedig gyakran ébredt arra kábultan, hogy az énekes megerőszakolja.

Először a bátyja segítségével sikerült elhagynia az énekest. Ekkor az apjához költözött, akivel hosszú évek után ismét közel kerültek egymáshoz. Manson ekkor Wood édesanyját kezdte hívogatni, mondván, ahányszor nem sikerült elérnie a színésznőt, ejt magán egy vágást. Evan Rachel Wood ekkor önként ment vissza hozzá, innentől kezdődött a se veled, se nélküled kapcsolat – hol szakítottak, hol ismét összejöttek, amikor Manson visszacsábította magához a színésznőt. A zsarolások és verések ekkorra már a mindennapjaik részévé váltak, mígnem Wood rájött, hogy akkor szabadul a leghamarabb, ha azt mondja a férfinak, amire vágyik. Egy korbácsolás után, ahol Manson a színésznő intim részeire is csapásokat mért, végül arra is rákényszerítette, hogy egymás véréből igyanak.

Az énekes Wood elmondása szerint sosem használt óvszert, és azt sem akarta, hogy a nő gondoskodjon a fogamzásgátlásról. Bár spermiciddel próbált a dolgok elébe menni, a Mildred Pierce forgatásán rájött, hogy teherbe esett. Manson ragaszkodott az abortuszhoz.

Abban a pillanatban, hogy megvolt, azt parancsolta, hogy főzzek neki vacsorát. Emlékszem, tudtam, hogy pihennem kellene. A testem komoly traumán ment át, vérzett, még utóhatások is lehetnek. De őt nem érdekelte. Ekkor kezdtem öngyilkosságra gondolni

– magyarázta.

A bántalmak után jött a poszttraumás stressz

Az apjától kért segítséget, ám ő nem vette komolyan a segélykiáltását. Nem sokkal később Wood megpróbálta felvágni az ereit, ám öngyilkossági kísérlete sikertelen volt. Ezután döntött úgy, megpróbálja összeszedni magát. Az édesanyja segítségével mentális kezelést vett igénybe, és bár Marilyn Mansonnal rögtön nem szakította meg a kapcsolatot, ekkorra már kiismerte a taktikáját, és miután többé nem mutatott felé félelmet, az énekes nem élvezte tovább a helyzetet. 2011-ben Wood hívott egy kocsit és kipakolt az énekes Los Angeles-i otthonából. Ekkor találkoztak utoljára.

Nem sokkal később már gyerekkori szerelme, Jamie Bell karjaiban találta magát, akivel egy közös gyermekük is született. Bár állítása szerint nagy szerelem volt az övék, Mansonnal való viszonya árnyékot vetett a kapcsolatukra. Poszttraumás tünetek kezdték kínozni, és bár külön és együtt is jártak különböző terápiákra, a bizalom végül megsérült közöttük, és a színésznő sokszor érezte azt, hogy a férje (akivel egyébként csak formálisan házasodtak össze, hivatalosan nem) áldozatként őt hibáztatja.

A Wood kontra Bell gyermekelhelyezési per A Daily Mail még tavaly decemberben szerzett meg olyan bírósági dokumentumokat, amelyek szerint Evan Rachel Wood 2021 áprilisában azt állította, hogy a Jamie Bell-lel közös fiát, Jacket Nashville-be szeretné költöztetni, tudomása van ugyanis egy hangfelvételről, melyben Marilyn Manson arról beszél, hogy nem csak az őt gyanúsító áldozatokat, de a családjaikat is kész tönkretenni. Bellnek nem tetszett volt neje terve – mint mondta, vagy igazak Wood állításai, akinél így egyúttal veszélyben van a közös fiuk, vagy pedig az említett indokkal szeretné tőle távol tartani a gyereket. A színésznő frusztrálónak nevezte exférje magatartását hangsúlyozva, hogy az egyébként is komoly veszélyt szerinte csak fokozza, ha ő és Jack Los Angelesben tartózkodnak, ahol Manson és az általa sátánistának nevezett követői is élnek.

Miután a színésznő végleg lezárta az énekessel való kapcsolatát, aktivistaként kezdett dolgozni a kapcsolati erőszak áldozataiért, többször is nyilvánosan felszólalt. 2016-ban az amerikai elnökválasztás után a kongresszus előtt tanúskodott a szexuális erőszak túlélőinek törvénymódosítási javaslatával kapcsolatban. Később az FBI-nak is elmondta a történetét, állítólag hat órát át részletezte a bántalmait.

A saját bántalmazóját évekig nem nevezte meg, nem állt ugyanis készen arra, ami ezzel jár. Állítása szerint Manson korábban megfenyegette, hogy ha beszél, őt és a családját is tönkreteszi. Félt attól is, hogy lesznek, akik nem hisznek neki, hitelteleníteni próbálják majd. Mivel a traumáit csak évek múltán sikerült feldolgoznia, már nem volt lehetősége feljelentést tenni Manson ellen, hiszen a törvénykezés értelmében erre legfeljebb három éve lett volna. A filmből kiderül, hogy a színésznőnek és társának, Ilma Gore-nak (aki ugyancsak áldozat, de nem Mansoné), akivel a Phoenix Act nevű koalíciót alapították, azt tanácsolták, próbálják meg megváltoztatni a törvényt. Ez részben sikerült is nekik, hiszen elérték, hogy öt évre terjesszék ki az elévülési időt Kaliforniában.

A doku utolsó negyedórájában láthatjuk, ahogyan a színésznő reménnyel telve várja, hogy a részletes tanúvallomása után a hatóságok végre felkeresik a hírrel, miszerint Mansont letartóztatták. Ekkor Wood egyébként némileg ellentmondásba keveredik saját magával, ugyanis arról számol be, hogy korábban senkinek sem mesélt ilyen részletesen a történetéről, és nem is vett igénybe orvosi segítséget,

pedig a film korábbi szakaszában éppen arról beszélt, hogy többféle terápiát is kipróbált, miután elhagyta az énekest.

Elindult a lavina

A vallomástétele után a hatóságok azt mondták neki, dolgoznak az ügyön, előrelépés azonban hosszú hónapokon át nem történt. Evan Rachel Wood és Ilma Gore állításai szerint az énekes rajongói folyamatosan fenyegették az ügy résztvevőit, volt, akinek az otthonáról készült fotót az internetre is posztolták. A bántalmazó zenész egykori áldozataira egyre nagyobb nyomás nehezedett, így végül Wood összeszedte bátorságát és 2021 február elsején Instagram-posztban nevesítette Marilyn Mansont, mint a bántalmazóját, nem törődve a stábja ellenjavallatával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Evan Rachel Wood (@evanrachelwood) által megosztott bejegyzés

Miután posztolta a vallomást, zokogva ölelte át az apját, majd remegő kézzel adta át magát az eufóriának.

Többé semmiért nem kell aggódnod, mert a jó fiúk fognak győzni

– hangzik a film utolsó mondata, amit a színésznő az ágyban fekvő kisfiának mond.

Összességében a Rising Phoenix olyan két és fél órát ad a nézőnek, amire nehéz nem figyelni. Az erős képi világ önmagában a képernyő előtt tartja a közönséget, amit nem csak az archív felvételek és Evan Rachel Wood vallomásai segítenek, hanem a zene is. A film hangulata kifejezetten nyomasztó, az elmondottak gyakran gyomorforgatók, de időnként a hatásvadászat sem marad el: előfordul, hogy Wood rémülten ugrik fel egy-egy zajra.

Több jelenetben is feltűnik a kisfia, az egyikben például az isten háta mögött ölelkeznek a verandán és azon vitatkoznak, melyikük szereti jobban a másikat. Jack arcát egyetlen pillanatra sem mutatják meg a nézőnek, ami az elmondottak fényében nem is meglepő. Bár a színésznő szavainak nem mindenki ad hitelt, Manson reakciója (illetve a válaszok hiánya) beszédes lehet.

Az énekes február másodikán ugyancsak az Instagramon reagált Evan Rachel Wood vádjaira. Akkor azt írta, hogy az intim kapcsolatai mindig beleegyezésen alapultak, és egyesek szörnyűséges módon torzítják a valóságot azért, hogy rossz színben tüntessék fel őt. Ezen nyilatkozatát követően Marilyn Manson letiltotta Instagramján a kommentelési lehetőséget, és közel egy évig nem reagált az őt ért vádakra, pedig ekkorra újabb állítólagos áldozatok léptek fel ellene nyilvánosan, az arcukat és a nevüket is vállalva. Kizárólag a jogi képviseletén keresztül tagadott. A film készítői ugyancsak megkeresték az énekes csapatát, de sem Manson, sem a képviselete nem kívánta kommentálni Evan Rachel Wood történetét. Egészen március elejéig. Ekkor az énekes ismét bejelentkezett az Instagramján, mondván, egyszer eljön majd az idő, amikor elmondja a saját verzióját, de addig is beszéljenek helyette a tények – azaz egy csokor bírósági dokumentum, amelyek igazolják, hogy Evan Rachel Woodot és Ilma Gore-t is beperelte.

Állítása szerint a két nő összeesküvést szőtt ellene, iratokat és üzeneteket hamisítottak, illetve arra kényszerítettek másokat, hogy hamis vádakkal illessék őt. Hangsúlyozza, hogy exbarátnője négyéves együttjárásuk alatt szerető kapcsolatként írta le a viszonyukat, és éveken át nem vádolta őt semmivel, egészen addig, amíg közelebb nem került Ilma Gore-hoz, aki Manson állítása szerint a személyi számítógépeit, a telefonjait, az e-mailfiókját és a közösségi oldalait is feltörte.

Mindeközben a fél világsajtó Evan Rachel Wood bátorságáról cikkezik. Nemrég a színésznő egy online petíciót is megosztott az Instagramján, melyben a rajongói azt követelik a YouTube-tól, hogy távolítsák el a platformról a Heart-Shaped Glasses videóklipet, hiszen olyan felvételeket tartalmaz, amelyeken Manson állítólag megerőszakolja a fiatal Woodot. A petíción a cikk megírásáig több mint 50 ezer aláírás gyűlt össze. A YouTube válaszolt is a követelésekre, nyilatkozatuk szerint figyelemmel kísérik az eseményeket, és megteszik a megfelelő lépéseket, ha megállapítják az alkotói felelősségre vonatkozó irányelveik megsértését. Manson ügyvédje mindenesetre a Sundance Filmfesztivál után (ahol a dokumentumfilmet először vetítették januárban) nyilatkozatban állította, hogy Evan Rachel Wood állításai hamisak. Hazugságnak titulálta, hogy nemi erőszak történt volt, ezt pedig véleménye szerint a színésznő is pontosan tudja.