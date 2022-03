Palvin Barbara azzal viccelt az Oscar-gálán, hogy magyarként simán leissza pasiját és sógorát

A Vanity Fair Twitterére került fel egy videó az Oscar-gáláról, melyen Palvin Barbara, Dylan és Cole Sprouse, valamint Ari Fournier láthatóak. A VF riportere arra kereste a választ, mit várnak az Oscar afterpartijától, mire Cole Sprouse, Palvin leendő sógora rávágta, leginkább azt, hogy „túléljék valahogy az eseményt” – utalva a korlátlan italfogyasztásra. Viccesen azt is hozzátette, az a tét négyük közt, ki bírja majd a legtovább a talpon maradást.

A riporter azt mondta, szerinte Cole Sprouse lesz a nyerő ember, mire Palvin közbeszólt:

Hé, ne felejtsd el, van itt egy magyar is. Simán leiszom őket, aztán csak elsétálok.

Dylan and Cole Sprouse, Barbara Palvin, and Ari Fournier plot their #VFOscars party plans. pic.twitter.com/iKStWZWo18

— VANITY FAIR (@VanityFair) March 28, 2022