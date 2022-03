Krausz Gábor, miután betöltötte a 40-et: 10 éve rettegtem ettől a naptól, de nem úsztam meg

Úgy érzi, mindene meg van, amit ember kívánhat.

Krausz Gábor a napokban ünnepelte a negyvenedik születésnapját, melyről Instagramon is megemlékezett. Kiderült, hogy párja, Tóth Gabi, akivel egy közös kislányt is nevelnek, meglepetés bulit szervezett, amin Tóth Vera is jelen volt, még posztolt is az alkalomról. Krausz Gábor közösségi oldalán összegezte gondolatait a kerek évszámmal kapcsolatban, és kifejtette, hogy amennyire félt ettől a naptól, annyira örül neki most, hogy átélte.

10 éve rettegtem ettől a naptól, de nem úsztam meg. Ez a nap is eljött, de boldogabb vagyok mint valaha mert mindenem megvan amit egy ember kívánhat. Ők ketten az életem értelmei és soha semmit nem kérek csak annyit, hogy azt a napot együtt érjük meg, amikor Hannika 40. Szülinapján úgy totyoghassak – akár szintén pelenkában – a 40es lufival felé, ahogy ő tette ma

– írta Instagram-oldalán. Legutóbb amiatt írtunk a séfről, mert elmesélte, hogy pár éve kiutasították Amerikából.