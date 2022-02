Eminem lánya is a stadionból nézte végig a Super Bowl halftime show-ját

Posztolt is lelátóról.

Idén sem maradt el az amerikai Super Bowl, melyben most a Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals mérkőzött meg egymással a végső győzelemért. Mint mindig, a sportesemény egyik legizgalmasabb része a félidei show, amelyben évről évre A-kategóriás sztárokat hívnak meg, hogy szórakoztassák a közönséget. Korábban Lady Gaga, Beyoncé, Britney Spears és Madonna is felléptek már a stadionban. Ebben az évben Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige és Kendrick Lamar foglalta el a színpadot, de az előadás egy pontján meglepetésképpen 50 Cent is felbukkant.

A műsorra Eminem magával vitte lányát, Hailie Jade-et is, aki Instagramon közvetítette a főbb eseményeket, a 24 óra után eltűnő Story-funkció segítségével a szinte üres stadionból posztolt, majd azt is megmutatta, milyen magasan ülnek, és mennyit lehet látni az előadásból. A felvételek mellé egy fotót is posztolt, amin a stadionban pózol.

