Élőben a Super Bowl: Cincinnati Bengals – Los Angeles Rams

Ezúttal két olyan csapat jutott el a Super Bowlba, amelyre talán kevesen számítottak volna. Az NFL idei nagydöntőjét a világ jelenlegi legmodernebb stadionjában rendezik.

Az NFL mostani rájátszása ráerősített arra, hogy az igazi drámákat az egymeccses playoff-párharcok hozzák el.

Ha a Super Bowlra gondolunk, akkor még mindig két olyan csapatot várunk az amerikaifoci-bajnokság döntőjébe, amelyek domináltak a szezonban és átgázoltak a mezőnyön. Ehhez képest ezúttal mindkét konferenciában megdőltek az előzetes várakozások, és két olyan franchise jutott el a 2022-es fináléig, amelyre kevesen számítottak volna.

A Los Angeles Rams és a Cincinnati Bengals is a negyedik helyen jutott be a playoffba, majd mindkettő hihetetlen körülmények között jutott el a nagydöntőig: a Rams példul 24 pontos előnyt szórakozott el a Tampay Bay Buccaneers ellen a konferencia-elődöntőben, de nyert végül egy mezőnygóllal (ez volt Tom Brady utolsó meccse), míg a főcsoportdöntő utolsó negyedében 7-17-ről fordítva ütötte ki a San Francisco 49erst, Bengals pedig 21-3-as hátrányban is volt a Kansas City Chiefs ellen, mégis készülhet a Super Bowlra. Ami mindkét esetben megtörtént, hogy a csapat sztárjai hozták legjobb formájukat.

Hogy az ötmilliárd dollárból felhúzott SoFi Stadionban lejátszott Super Bowl után ki ünnepelhet, az jó kérdés, a keretek erőssége inkább a hazai pályán játszó Rams felé billenti a mérleg nyelvét – amely a második csapat lehetne, amely saját otthonában nyeri meg a nagydöntőt. Ugyanakkor a Bengals ahhoz képest, hogy 2019-ben még a liga „vicccsapata” volt mindössze két sikerrel, most ott van az SB-on, ekkora feltámadást pedig még egy franchise sem produkált az NFL-ben.