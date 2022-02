Holdampf Linda átszellemülve, japánul énekelte el Kozsónak a Szomorú szamurájt

Az angol és a spanyol verzió még várat magára.

Kozso nemrég azzal jelentkezett be a Reggeliben, hogy elkészíti angol, spanyol és japán nyelven is a Szomorú Szamuráj című dalát, a világ nagy örömére. Akkor még nem igazán mutatott belőle részletet, most viszont az Ébredj velünk stúdiójában járt, ahol mindenki meglepetésére Holdampf Linda előrukkolt azzal az ötlettel, hogy előadja Kozsónak a dalt japánul, merthogy megvan hozzá a szövege.

Az alig egy perces videóban olyan átéléssel énekel, mintha Kozsó koncertjének első soraiban tombolna, az előadása végén pedig Kozso mutogatva annyit mondott:

Ez jó!

Ábel Anita közben végig a fejét fogta a röhögéstől.