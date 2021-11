ByeAlex kiakadt, amiért a YouTube eltűnteti a „nem tetszik” gomb számlálóját a videók alatt

ByeAlex Facebook-oldalán osztotta meg a Telex cikkét, ami arról ad hírt, hogy a YouTube eltörli a dislike, azaz a „nem tetszik” gombot a videók alatt. Ez azt jelentené, hogy nem tudnánk kifejezni a videó feltöltője számára, hogy nem nyerte el tetszésünket az adott tartalom. ByeAlex szerint ez kifejezetten rossz ötlet, és elmondása szerint ő soha nem tenne ilyet. A véleményét posztjában kifejti a témával kapcsolatban:

De utálom már ezt a písziskedést. Aki nem bírja a kritikát, ne menjen közösségi felületre feltölteni. Szerintem kifejezetten fontos az a kurva dislike is. Mert a következő majd az lesz, hogy az se lesz, meg like bar se. Én kaptam már annyi féle kommentet meg reakciót, amit elképzelni is nehéz, de mindig kiálltam a munkáimért/magamért. Ha a saját oldalamról nézem, akkor meg amúgy is mindig azt mondtam, hogy egy előadó nem csak a tapsért áll a színpadon, néha kővel is megdobálják. Én is azt tartom, hogy például, ami mondjuk Facebookon megy, kommentekben sokszor túlzás, és igenis szabályozni kellene jobban. De én pont a like bar jelenlétét mindig is fontosnak gondoltam. Egyébként is, aki akarta kikapcsolhatta eddig is. Én sosem tenném.