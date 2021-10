ByeAlex nagyon elégedett új, aranyozott fogsorával

„Egész életemben basztattak a stílusom, külsőm, zeném, magatartásom miatt…”

A körömfestés után ByeAlex szintet lépett és a fogait is kidíszítette. Gyémántot ugyan még nem csiszoltatott a fogaiba, de egy piros kristályokkal kirakott arany fogsort felrakatott a fogorvosával. A kommentelők véleményével pedig ahogy eddig, úgy most is sem foglalkozik.

Mindig lesznek emberek, akik meg fogják mondani, hogy kellene kinézned, viselkedned, és gondolkodnod. Mindig. Meg fogják mondani, szerintük mihez kellene tartanod magadat, mihez kellene igazodnod; és attól lennének jobban, ha te is a mások által előre kitaposott normák alapján élnél. Engem egész életemben próbáltak megállítani. Basztattak a stílusom, külsőm, zeném, magatartásom miatt… mondd, hol lennék én most, ha úgy cselekszem, ahogy nekik tetszik? Sehol. Na, de hol vannak ők most? Sehol. Byealex meg itt van. Láv jú bébik, ne legyetek szürkék… soha ne! 🧛🏻‍♂️🖤🥀

– írta posztjában ByeAlex.