Bemutatkozó beszéde közben pofoztak fel egy iráni kormányzót – videó

Egy újonnan kinevezett iráni kormányzó bemutatkozó rendezvénye szombaton drámai módon félbeszakadt, miután egy férfi határozott léptekkel felment a színpadra, és hátulról megpofozta..

Zeinolabedin Khorram, Kelet-Azerbajdzsán tartomány új kormányzója éppen a színpadon tartott beszédet az északkeleti Tabriz városában lévő Imam Khomeini mecsetben, amikor az incidens történt – közölte a CNN.

A török állami hírtelevízió, a TRT Twitteren is megosztotta az eseményen készült felvételeket, amelyeken az látható, hogy egy férfi nyugodt magabiztossággal odalép Khorramhoz, arcon csapja, és meglöki. Majd biztonsági őrök odarohannak a támadóhoz, és elvezetik a színpadról.

A pofon azért is szólt ilyen nagyot, mert eseményen részt vett az ország belügyminisztere, az országot vezető Ali Hámenei ajatollah hivatalának képviselői és más állami tisztviselők is.

Zeinolabedin Khorram, the new governor of the East Azerbaijan province of Iran, was slapped in the face by a participant at his inaugural ceremony pic.twitter.com/775zmv9JzF

— TRT World (@trtworld) October 23, 2021