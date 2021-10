Turbánjuk segítségével mentettek ki indiai túrázók két embert egy kanadai vízesés fogságából

Még október 11-én történt, hogy öt kanadai túrázó nekivágott a Golden Ears hegységnek. A túrájuk során találkoztak egy másik csoporttal, akik elmondták nekik, hogy két férfi bajba került egy közeli vízesésnél. A szerencsétlenül járt túrázók megcsúsztak egy síkos sziklán, és belestek egy vízesés alatt található gödörbe, ahonnan nem tudnak segítség nélkül kimászni.

Az egyik indiai túrázó, akitől segítséget kértek elmesélte az NBC News hírcsatornának, hogy csak annyit kérték tőlük, hívják fel a segélyszolgálatot. Térerő azonban nem volt, ezért a mobiltelefonok nem voltak alkalmasak segítségkérésre.

Ekkor merült fel az ötlet a szikh túrázókban, hogy a turbánjaikból kötelet csináljanak, és azzal segítsenek a bajba jutottakon.

A szikhek által viselt turbánok általában erős és rugalmas pamutból készülnek, ezért teljesen megfelelnek erre a célra is. A férfiak letekerték a turbánjaikat, összecsomózták őket, és jó erős kötelet készítettek belőlük. A kötél nagyjból tíz méter hosszúságú lett, ennek segítségével húzták fel a vízesés alatti gödörből a szerencsétlenül járt túrázókat.

– mondta a mentésben részt vevő egyik túrázó. Az esetről videófelvétel is készül, amelyet a kanadai szikh közösség közzé is tette a Twitteren. Az videót itt lehet megtekinteni:

A video of the incident on Monday, in which five Sikh hikers tied their dastaars (turbans) together to save a man who had slipped and fallen at the Lower Falls at Golden Ears Park. Video courtesy @globalnews



Kudos to these young men on their quick thinking and selflessness. pic.twitter.com/XQuX27OH5i