Az ifjúsági klímakoncerten megvadultak a tinik a Rick Astley-t éneklő Greta Thunbergtől

Szürreális.

Stockholmban tartották a napokban a Climate Live nevezetű ifjúsági koncertet, ami egyébként a nyitóesemény volt a több állomást is magába foglaló koncertsorozatnak. Tulajdonképpen egy klímavédelemmel kapcsolatos esemény mindez, amellyel az ENSZ Klímaváltozási Konferenciáján részt vevő politikusok figyelmét kívánják felhívni arra, hogy a fiatalokat mennyire zavarja a bolygó sorsa. Greta Thunberg természetesen ott volt a helyszínen.

Olyannyira, hogy ő is felmerészkedett a színpadra, majd elkezdett énekelni és táncolni Rick Astley Never Gonna Give You Up című zenéjére. Nem véletlen esett erre a számra a választás: Thunberg már korábban megszívatta követőjét azzal, hogy kiposztolta egy beszédjét a Twitterre, de az Astley számához navigált mindenkit a YouTube-ra.