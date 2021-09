Lil Nas X csillogó, uszályos nadrágkosztümje finoman szólva is figyelemfelkeltő

Az MTV VMA díjátadóra vette fel.

Vasárnap este zajlott New Yorkban az MTV Video Music Awards díjátadója, melyen mint minden évben, most is rengeteg sztár jelenik meg. Az esemény egyik fellépője, Lil Nas X is tiszteletét tette a vörös szőnyegen, amin egyrészt nem lehet elmenni a mélyen dekoltált, uszályos nadrágkosztümje mellet, ami lila színe miatt kicsit hajaz arra a ruhára, amit még Lil’ Kim viselt 1999-ben, másrészt még szerencse, hogy az uszály nem olyan nagy, hogy a körülötte sétálók elessenek benne.

Az előadása közben mondjuk már kicsit nekivetkőzött, merthogy az uszálytól megszabadulva a fellépés végére már csak egy csillogó, pink alsónadrágban volt látható.