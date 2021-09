Olivia Rodrigo és Lil Nas X voltak Justin Bieber mellett az MTV VMA díjátadó főszereplői

A 2021-es MTV Video Music Awards díjkiosztót magyar idő szerint hétfőn hajnalban tartották, és ezúttal a zenéé volt a főszerep, ellentétben az utóbbi időkben tartott többi hasonló díjkiosztóval, melyeket a politikai és járványügyi utalások domináltak. A legtöbb jelölést holtversenyben Justin Bieber kapta, aki ezekből kettőt is díjra váltott: az év előadója és az legjobb popvideója díjat is ő vihette haza, és egyébként fel is lépett a New York-i gálán. (A másik legtöbbet jelölt Megan Thee Stallion egy díjat sem nyert.) A gálát Doja Cat vezette.

Az év legjobb új előadója díjat az új generáció egyik legnagyobb sztárja, Olivia Rodrigo kapta, akárcsak a legjobb dalért járó díjat, melyet a Drivers Licence című bombaslágerért vehetett át. Végül a kiemelt díjak közül az utolsót, az év videójáért járó díjat Lil Nas X nyerte, a Montero (Call Me By Your Name) című videoklipért. A nyertesek teljes listája itt látható.