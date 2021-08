Rubint Réka Schobert Norbi kórházi ágya mellől jelentkezett be

Jövő hétig még kórházban marad a férje.

Schobert Norbi csütörtök délelőtt az otthonuk előtt esett össze, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították. A hírről Rubint Réka adott tájékoztatást és azt ígérte, hogy hamarosan újra jelentkezik a fejleményekkel.

Most Schobert kórházi ágya mellől posztolt és habár sok részletet nem árult el, azt igen, hogy túl vannak a nehezén és férje néhány nap múlva haza is térhet, ha továbbra is jól alakulnak a dolgok.

Drága Mindenki! Ígéretet tettem, hogy amint tudok, jelentkezem. Szeretném megosztani Veletek, hogy az egyik legféltettebb kincsem a Szerelmem, jól van🙏❤️ Tisztelettel és mérhetetlen HÁLÁVAL tartozom a mentőszolgálat, az orvosok, a kórházi dolgozók és nem utolsó sorban a szomszédaink azonnali segítségnyújtásáért és profizmusáért! Norbi állapota stabil. A legjobb kezekben van. Gyógyulása érdekében pihenésre van szüksége, ezért kérem a sajtó munkatársait, hogy tartsák ezt tiszteletben!❤️ Ha minden abban az ütemben halad ahogy eddig, akkor a jövő hét elején elhagyhatja a kórházat! A Jóisten kegyelme, szeretete és az Őrangyala ismét Vele/Velünk volt🙏❤️ Köszönjük a rengeteg támogató üzenetet, energiát … nagyon-nagyon sokat jelent és nagyon szeretünk Titeket!❤️❤️❤️ Vigyázzatok magatokra, egymásra a szeretteitekre, mert a baj nem jelentkezik be. Jön és minden előzetes beleegyezés nélkül, kegyetlenül lesújt.