Blikk: Schobert Norbi a házuk előtt esett össze

Csütörtök délelőtt robbant a hír, hogy Schobert Norbi kórházba került, a Bors tudomása szerint ráadásul mentőhelikopter érkezett ki hozzá. Felesége, Rubint Réka néhány órával később közölte, hogy férje rosszul lett, de az állapotát már stabilizálták.

A család azóta nem adott ki újabb információt Schobertről, de a Blikk úgy tudja, hogy a reggeli kutyás futásából hazaérve, éppen az otthonuk előtt lett rosszul és esett össze. A lap még tegnap elérte Schobert édesanyját, aki röviden csak annyit tudott megerősíteni, hogy fia jobban van:

Norbi már jobban van, most szaladok be hozzá a kórházba. Bevallom, nagyon izgulok érte, többet most nem tudok mondani, de Réka majd beszámol a történtekkel kapcsolatban mindenről.