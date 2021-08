Digitalizációs sikertörténet: „Ha a saját hangodon szólsz, a vásárlóid meg fognak találni”

Digitalizálható-e egy olyan, materiális termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalkozás, mint egy kertészet? Van esélye annak, aki most lép be az online térbe? Hogyan lehet kitűnni a sokaságból? Milyen esélyekkel indul egy kisvállalkozás, például egy kertészet? Az online tartalomgyártás egyik legismertebb professzionalistájával , Vida Ágnes a Telekom Hello Biznisz D terv programjának szakértőjével és az online felületeket sikerrel megszelídítő Farkas Erika Viktóriával, a Wágnerkert kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

A Láng Téka esete is mutatja, kicsiben is működnek az online hirdetések

„Amikor elindítottam a blogomat, elméleti anyagokkal Dunát lehetett volna rekeszteni, valódi, gyakorlati tanácsokat kínáló tartalmak azonban nem voltak a vállalkozásindítás és a marketing területén. Ezt ismertem fel, illetve azt, hogy nem elég hébe-hóba írni. Előfordult, hogy naponta megírtam egy blogbejegyzést, hogy egyre többen találjanak rám” – emlékszik vissza első, az online térben megtett tartalomgyártói lépéseire Vida Ágnes, a gazdagmami.hu, a kismamablog.hu elindítója, több üzleti és gyermeknevelési témájú könyv szerzője, akit 2016-ban az Observer a 3. legbefolyásosabb magyar nőnek választott az üzleti élet területén. A kezdet kezdetén Vida Ágnes birodalma egy sikeres, valódi igényekre valódi megoldásokat kínáló boggal indult, majd a Facebook 2008-as magyarországi térhódításával a közösségi médiában, először egy Facebook-csoporttal indult.

Reagáltam a jó és fontos felvetésekre, ezekből gyakran bogbejegyzések is készültek, ami nagyon sokat segített. A tartalomgyártás, a keresőoptimalizálás és a közösségi média még most is kizárólag az én kezemben van

– fogalmaz Vida Ágnes, aki szerint nem érdemes szorongani azoknak, akik csak most kezdenék felépíteni vagy komolyabban kiterjeszteni online jelenlétüket. Az energiákat az aggódás helyett érdemesebb tanulásra fordítani.

„Bárki ki tud tűnni, ettől nem kell félni. Inkább kívülről tűnik úgy, hogy már most is sokan vannak az interneten” – magyarázza, hozzátéve: mindig meg lehet találni azt a kommunikációs formát, attitűdöt, ami működik. „Ezt a közelmúltban is több példa igazolta akár a YouTube-on vagy az Instagramon. Mindig jönnek ki olyan új tartalmak, amelyek eltérnek a megszokottól. Ha a saját hangunkon szólalunk meg, az biztos más lesz, mint a többieké. A saját véleményünket, látásmódunkat kell bemutatni, a saját ötleteinket, kreativitásunkat kell a kirakatba tenni egy-egy fotóban vagy videóban.”

Vida Ágnes úgy látja: meg kell tanulni, hogyan lehet egy nyilvános, online térben őszintén kommunikálni az egyedi, a valódi igényekre reagáló, minőségi tartalom utat tör magának. „A Facebookon, de az Instagramon is most azok a tartalmak mennek jól, amelyek valamilyen aktualitásra rezonálnak. Nem napi hírekre, hanem olyan kérdésekre, érzésekre kell gondolni, amelyek ott vannak az emberek fejében. Ha valaki elkapja az emberek aktuális vágyait, félelmeit, arra mindig van reakció.”

Hogyan tűnik ki a sokaságból egy dunaharaszti kertészet a digitális eszközök, megoldások használatával?

„Ha nem vagy jelen az online térben, visszaesik az érdeklődés. Ez már akár egy-két napos kiesés után is megfigyelhető a számokban és az eladásokban is. Igyekszünk hirdetésekkel is segíteni az elérést, például a Facebookon vagy a Google Ads segítségével, önmagában azonban ez nem elég. Eddigi tapasztalataink szerint mindennek az alapja az egyedi, figyelemfelkeltő tartalom” – mondja a dunaharaszti Wágnerkert kertészet kommunikációs ügyeit intéző Farkas Erika Viktória. A Wágnerkert eddigi legsikeresebb posztja a kertészet születésnapjára készült fotó volt, amelyen a teljes csapat formaruhában, pezsgős poharakkal ünnepelt. Nagy elérést hozott egy különleges, 3-4 méteres pampafüvet bemutató poszt is, illetve a Wágnerkert tapasztalatai szerint kiugróan jól teljesítenek azok a képek, amelyen az ügyvezető szerepel.

Mindenki az egyedit, a valódit keresi. Mi a születésnapi képpel az örömöt és a hálát szerettük volna bemutatni. Azt vettük észre, hogy a saját termékeinkről készült, jó minőségű, napfényes képek mennek a legjobban, nem csak lájkok vagy szívecskék, hanem megosztások és elérés tekintetében is. Az innen-onnan összeszedett, esetleg Stock-fotók nem versenyképesek, nem izgalmasak és mű hatást keltenek. És ez nem csak a lájkokról szól, aki az online térben látszik, az nagyobb forgalomra számíthat.

A kertészet példája nem csak azt igazolja, hogy apró lépésekkel is előreléphet egy kisvállalkozás a digitalizációs folyamatban, hanem azt is, hogy a jól végiggondolt saját erős megoldások néha meglepően jól teljesítenek. A Wágnertkert nem állt meg a Facebooknál, az Instagramnál és a Google-nél, nemrég a TikTokon is megvetették a lábukat.

„Szeretnénk elérni a fiatalabb közönséget is, ezért a kertészettel kapcsolatos kis videókat készítettünk. Szemmel kell tartani a trendeket, az újabb és újabb online felületeket. Együtt kell mozdulni a vásárlókkal, hiszen, ha nem tudjuk megmutatni magunkat, az árukat, úgy kisebb eséllyel választanak minket.”