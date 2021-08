Üvegkalitkában mehetnek az oroszlánok kifutójára egy libanoni állatkert látogatói

Amin nem csak az állatbarát internetezők vannak ki, hanem a PETA is, mert szerintük az állatokkal szemben kegyetlen ez a megoldás.

A libanoni Zikritben található Animal City nevű vadaspark különleges kiállítási stratégiája lehetővé teszi a látogatók számára, hogy bemásszanak egy oroszlán kifutójára, és pózoljanak a bezárt állattal. A park Instagram-profilján is bemutatott újítás miatt Mirror beszámolója szerint az utóbbi időben számtalan kritika zúdult az intézményre.

A videón az látszik, hogy két nő az üvegkalitkából heccel egy oroszlánt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Animal City Lebanon (@animalcitylebanon) által megosztott bejegyzés

Az aktivisták azt állítják, hogy a vadasparkban kizsákmányolják az állatokat, ami azt is magában foglalja, hogy az állatokat pusztán azért ösztönzik a szaporodásra, hogy a látogatók pózolhassanak az utódokkal. Az interneten több száz kép érhető el, amelyeken emberek pózolnak az állatkert egzotikus állataival, köztük medvebocsokkal, majmokkal és oroszlánkölykökkel – írja a Mirror.

A gyakorlatot a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) elítélte, és az állatkert bojkottjára szólította fel az embereket. A szervezet brit igazgatója, Elisa Allen így nyilatkozott:

Szégyellje magát ez a silány park, amiért az állatokat csak élő kiállítási tárgyként kezeli.

Majd úgy folytatta, hogy „ez a trükkös interakció egyértelműen felizgatja az oroszlánt, és a PETA felszólít mindenkit, aki ellenzi a kegyetlenséget, hogy tartsa magát távol ettől a létesítménytől és más olyan létesítményektől, amelyek megfosztják az állatokat az értelmes élettől, arra ítélve őket, hogy az emberi szórakoztatás kedvéért stresszt és kétségbeesést szenvedjenek el.”

Emellett elutasította az állatkert azon felvetését is, hogy a bojkottálás egyet jelentene az állatok későbbi éhezésével, mondván: ezzel szemben máshol mindig lehet megfelelő bánásmódot biztosítani, és az állatkert látogatásával az emberek bátorítják az ott élő állatok kizsákmányolását.

Úgy tűnik, hogy ez az ócska park még több állatot tenyészt – még több éhes szájat hozva létre, hogy etetni tudja őket – csak azért, hogy továbbra is bebörtönözhesse őket a profit érdekében. A kiállítók azonban fokozatosan megszüntethetnék kegyetlen bemutatóikat, ha leállítanák az összes tenyésztési programot, és együttműködnének az állatvédelmi szervezetekkel, hogy az állatokat jó hírű menhelyekre szállítsák, ahol az életüknek lehet valami köze ahhoz az élethez, amitől eddig megfosztották őket

– összegezte az állatkertekkel kapcsolatos nézeteit az állatvédő.

A klip, amelyben az oroszlán kétségbeesetten próbál eljutni az üveglapon lévő emberekhez, és egyre frusztráltabbá válik, miközben az üvegre tapogat, a következő üzenettel volt kísérve:

„Tegye még különlegesebbé következő látogatását az Animal Citybe egy emlékezetes, az oroszlánnal való személyes találkozással.”

Eközben a nő gúnyolódik az oroszlánon azzal, hogy annak nyilvánvaló frusztrációját utánozza, majd egy másik nő is csatlakozik hozzá az üvegkalitkában. A két fiatal nő ezután pózol egy fotó erejéig, miközben a kétségbeesett oroszlán továbbra is az üveget tapogatja.

A videó megosztása után valóságos össztűz zúdult az állatkertre a közösségi médiában. Egy Twitter-felhasználó azt írta:

„Normálissá válik, hogy NEM zárják be a vadon élő állatokat, és nem használják őket stresszes módon a látványosság és az influenszerek kedvéért. Ezt a szegény oroszlánt úgy kínozzák, mint egy rabot a profitért. Ezeket a helyeket fel kellene jelenteni állatkínzásért.”

Mások „undorítónak” nevezték a felvételt, egy Instagram-felhasználó egyenesen úgy fogalmazott: „Ettől tényleg fáj a szívem.”

Az Animal City Libanon legnagyobb menhelyének és vadasparkjának nevezi magát, ahol több mint kétszáz állatfaj található, valamint üzletek, éttermek és egy játszótér is. A Mirror megkereste az Animal Cityt kommentárért.