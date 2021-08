Több mint 200 ezer dollárt gyűjtöttek egy „anyának”, aztán kiderült, hogy csak vigyázni szokott a „gyerekeire”

Egy Las Vegas-i „háromgyerekes anya” azt állította a CNN kamerái előtt, hogy ki fogják lakoltatni – és ezzel több mint 200 000 dollárnyi (azaz 60 millió forintnyi) adományt gyűjtött össze. Aztán kiderült, hogy csak vigyázni szokott a gyerekekre, akiket a riportban a sajátjaiként mutatott be – írja a New York Post.

A 32 éves Dasha Kelly végül hétfőn fedte fel a titkát a CNN-nek, hogy nem ő a biológiai anyja az 5, 6 és 8 éves lányoknak, akik mellette szerepeltek a múlt héten egy szövetségi kilakoltatási moratórium megszűnéséről szóló riportban. A CNN szerint Kelly története „nagy érdeklődést váltott ki” az első riport után, amelyben videofelvételeket mutattak be róla és a lányokról az otthonában, miután a csatorna megtalálta online adománygyűjtő akcióját, amelyben 1900 dollárt (573 ezer forintot) szeretett volna összegyűjteni a lakbérére.

– szólt az eredeti a segítségkérés szövege az online gyűjtés leírásában.

A három kislány a CNN látogatása során anyukaként hivatkozott Kellyre, de egy másik nő, Shadia Halo később azzal állt elő, hogy valójában ő a lányok biológiai anyja – derül ki a tévécsatorna későbbi riportjában, ami arról szól, hogy Kelly bemutatásával egy félrevezető történetet közöltek.

Nick Watt riporter konkrétan ezt mondja a videóban:

A riportból az is kiderül, hogy Kelly — aki korábban egy kaszinóban dolgozott osztóként – sok időt tölt a három lány gondozásával Halo lakásában, ahonnan az édesanya szerint egy hétre kitették őket. Kelly azt mondta, azért nevezte magát a lányok anyjának, mert szerinte ő egy anyafigura a három gyerek számára. Halo a CNN beszámolója szerint „érthető módon felháborodott” ezen az állításon.

Az érzelmes Kelly a múlt héten másodszor is megjelent a CNN-en Cori Bush missouri képviselő mellett, miután a Biden-kormányzat új, 60 napos kilakoltatási moratóriumot jelentett be azokban a megyékben, ahol a COVID-19 terjedése jelentős vagy magas.

When I say your Congresswoman loves you, this is what I mean.

Kelly, I may not be your representative, but I love you and I will not stop working to make sure you and every person in our country has what they need to thrive. pic.twitter.com/qoDjn0xGnk

— Congresswoman Cori Bush (@RepCori) August 5, 2021