Ilyen nagyra is megnőhetnek a szabadon engedett aranyhalak, de a környezetnek nem tesznek jót

A minnesotai hatóságok felhívást intéztek az akváriumtulajdonosokhoz, hogy ne engedjenek több kedvtelésből tartott halat a helyi természetes vizekbe, miután több hatalmas aranyhalat húztak ki egy tóból – írja a Guardian.

Az állam fővárosától, Minneapolistól mintegy 24 kilométerre délre fekvő Burnsville tisztviselői szerint a szabadon engedett aranyhalak a normális méretük többszörösére is megnőhetnek, és így hatalmas pusztítást végezhetnek az őshonos fajokban.

Please don’t release your pet goldfish into ponds and lakes! They grow bigger than you think and contribute to poor water quality by mucking up the bottom sediments and uprooting plants.

Groups of these large goldfish were recently found in Keller Lake. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2

— City of Burnsville (@BurnsvilleMN) July 9, 2021