Már előzetese is van az új Pletykafészek sorozatnak

Július nyolcadikától lesz elérhető.

Megjelent az első előzetese a Pletykafészek sorozat újabb változatából, amit még idén mutat be az HBO Max. Az előzetesből ugyan az égvilágon semmi sem derül ki abból, hogy mire lehet számítani majd a sorozatban, egyedül a hangulatát adja át a műsornak. A sorozat új szereplőket válogatott, tehát az eredeti karaktereket megformáló színészek nem vesznek részt az új kiadásban. Egyedül Kristen Bell tért vissza, aki ahogy az eredeti sorozatban, most is Pletykafészek hangján narrálja az eseményeket. A műsor július nyolcadikán jelenik meg.