Kokainozó maszkellenes miatt hajtott végre kényszerleszállást egy gép

Kényszerleszállást kellett végrehajtania Minneapolis városában a JetBlue amerikai légitársaság New Yorkból San Franciscóba tartó járatának vasárnap egy maszkellenes utas miatt, aki a vécében kokainozott és zaklatta utastársait – jelentette a helyi sajtó. A be nem tervezett leszálláskor az utast eltávolították a gépről, majd a pilóta egy több mint két percen át tartó bejelentéssel magyarázta el a többi utasnak, hogy miért kellett megszakítaniuk az utazást.

A bejelentésről az egyik utas készített videót, amit Twitter-oldalán osztott meg. A felvételen hallani, ahogy az utasok nevetni kezdenek, amikor a pilóta először megemlíti, hogy a kérdéses utas „fehér anyagot szívott fel”.

Uhhh my @JetBlue flight JFK-SFO just got diverted to MSP because an anti-masker was snorting coke in the bathroom and sexually harassing another passenger… props for to the crew for dealing with this maniac. @OneMileataTime @garyleff pic.twitter.com/CABOec8P3j

