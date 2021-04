Sziklaomlás történt a Szikla-kanyonban az amerikai Szikla nevű településnél – közölte Szikla megye seriffirodája

Le kellett zárni egy utat, miután egy szikla eltorlaszolta az utat a coloradói Boulder Canyonban (Szikla-kanyonban). A lezárás néhány napig tart, a Boulder (Szikla) nevű településtől egészen a kanyon tetejéig tartó mintegy 15 mérföldes szakaszon – közölte a Boulder (Szikla) megyei seriffiroda.

Az út egyes részeit fel kell újítani valószínűleg, miután a sziklákat felrobbantották és elhordták.

Szerencsére nincs hír sérültről. Talán azért, mert minden adott ahhoz, hogy a helybéliek számítsanak egy sziklaomlásra.

Reminder, this is anticipated to be an extended closure, likely into tomorrow. Check https://t.co/KGz4020URx for updates and alternate routes. pic.twitter.com/jBRvtsJ5MJ

— BoulderCountySheriff (@BldrCOSheriff) April 28, 2021