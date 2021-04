Akkorát robbantottak a nemfelfedő partin, hogy a földrengésriasztók is bejeleztek

Egy hatalmas robbanás hangja miatt kapott riasztást a rendőrség kedden este a massachusettsi államhatártól nem messze fekvő, New Hampshire-i Kingstonban. Az egyenruhások hamarosan megérkeztek a Torromeo kőbányához, ahol a legnagyobb meglepetésükre békésen bulizó embereket találtak – írja a Guadian című brit lap.

A bányában egy család tartott partit, melyen egy születendő gyermek nemét jelentették be a szülők. A bejelentéshez 36 kilónyi Tannerite nevű robbanóanyagot használtak. Ez a robbanószer az Egyesült Államokban jellemzően szabadon beszerezhető, a leggyakrabban lőgyakorlatokon, célpontként használják.

Gender reveal explosion at New Hampshire quarry rattles towns in 2 states https://t.co/0wA7TMxrX2 pic.twitter.com/7ZCubXZzd8

— The Oregonian (@Oregonian) April 22, 2021