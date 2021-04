Csak azért megváltoztatta hivatalosan a nevét , hogy használhassa a közösségi oldalon

Teljesen feleslegesen, mint aztán kiderült. Vagy hát, viszonyítás kérdése.

Lea Turner, egy brit közösségi média coach (bármit is jelentsen ez, lehet olyan edzésterveket ír elő, hogy három poszt 20 perc alatt, utána pedig 40 kedvelés) oda van a szivárványokért. Olyannyira, hogy ezt a nevében, emojiként is használta az üzleti közösségi oldal, a LinkedIn-profilján – írja a Mirror.

Egyszer azonban azon kapta magát, hogy nem engedi a rendszer belépni, azzal magyarázták az oldalnál, hogy csak a valódi nevét használhatja, mindenféle szivárvány meg emoji nélkül.

A 35 éves nő erre gondolt egyet, és hogy megmutassa, vele nem lehet packázni, hivatalosan is megváltoztatta a nevét Lea Rainbow Turnerre, vagyis középső névnek felvette a szivárványt. Majd jelentkezett a LinkedInnél, hogy most már törvényesen is ott van a nevében, hogy Rainbow, szóval legyenek kedvesek, használhassa ezentúl az emojit. De nem engedték, hogy a jellel helyettesítse a szót, úgyhogy kiposztolta, hogy hiába változtatta meg a nevét, az emojit így sem használhatja, amivel aztán elég sok embert elszórakoztatott, felkapták az interneten.

Mire jött még egy válasz a LinkedIntől, ami aztán újból meglepte: a közösségi oldal ugyanis azt írta, hogy elnézést kérnek, korábbi döntésük hiba volt, nyugodtan használjon bármilyen emojit, szimbólumot a nevénél.

Vagyis Lea Rainbow Turner teljesen hiába intézte el a névváltoztatást.

Turner azt mondja 54 fontba, vagyis 22 ezer forintba került neki a névváltoztatás, de tulajdonképpen teljesen megérte, mert a története végül 1500 font (620 ezer forint) bevételt generált neki, annyian megkeresték, miután felkapta az internet a sztorit.