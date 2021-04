Papírzacskókból épített magának lovat a karanténba vonult férfi

Papírzacskókból épített magának társaságot egy férfi, aki kéthetes karanténra kényszerült egy Brisbane-i hotelben. Az egyébként Sydney-ben tartózkodó David Marriott nevű art director Londonból tért vissza Ausztráliába édesapja temetéséről, ezért izolálnia kellett magát az út után. Szerencsére felkészült az időszakra: vitt magával hangszórót zenehallgatáshoz, labdát zsonglőrködéshez, később pedig más módokon szórakoztatta el magát. Felfigyelt rá, hogy az ételét mindig papírzacskóban szállították ki neki, ezeket elkezdte összegyűjteni.

„Úgy gondoltam, hogy ezek tök király zacskók, jó minőségűek, vastag papírból. Remek a struktúrájuk” – árulta el a filmiparban dolgozó férfi a The Guardiannek. A papírtól ihletve online rendelt magának néhány ragasztószalagot és egy ollót. Miután egy napon papírtányérral bővült a gyűjteménye, készített magának egy cowboy-kalapot. Ezután jött az ötlet, hogy egy ló is kell neki. Ehhez szeretett volna néhány masszívabb dobozt kérni a szállodától, de végül felhasználta a szobában található vasalódeszkát és asztali lámpát, így a papírpónira rá is tud pattanni. A Russellnek keresztelt hátassal szövődő bimbózó barátságról Marriott egyre több felvételt oszt meg az Instagram profilján.

A kreatív szakember jelenleg azon gondolkodik, hogy a karantén végéig egy kutya, vagy egy macska is kell még a bandába. A legboldogabbá persze az tette, hogy elfoglaltságával sikerült nagyon megnevettetnie az édesanyját.