Személyesen adják át az Oscar-díjakat, zúgolódnak a jelöltek

„Bensőséges, személyes részvétellel megrendezett, de biztonságos” gálát tervezett Steven Soderbergh és két producertársa a 93. Oscar-díjátadóra, amelyről kizárták az online bejelentkezés lehetőségét. A pandémia miatt már elfogadottá vált zoomos részvétel elvetése azonban számos Oscar-jelöltnek okoz fejfájást, mivel költséges és nehéz megszervezni személyes megjelenésüket.

A Variety és a Deadline szerdai beszámolói szerint néhány stúdió vezetői és sajtósai a logisztikával, a költségekkel és a karanténnal kapcsolatos problémákra panaszkodtak a filmakadémiának. A filmakadémia egyelőre nem reagált a megkeresésekre – írja az MTI. A műsor producerei a jelölések március 15-i bejelentése után hozták nyilvánosságra, hogy a gálán nem lesz lehetőség zoomos bejelentkezésre, és arra bátorították a jelölteket, hogy személyesen vegyenek részt a ceremónián.

A jelöltek közül azonban sokan tartózkodnak az Egyesült Államokon kívül, a legjobb film kategóriában is díjesélyes Ígéretes fiatal nő című alkotás kilenc jelöltje, köztük a rendező Emerald Fennell és a főszereplő Carey Mulligan is Nagy-Britanniában él, ahol a jövő héttől május közepéig megtiltották a nem létfontosságú külföldi utazásokat. A legjobb nemzetközi film kategóriában jelölt produkciók képviselőinek Dániából, Hongkongból, Romániából, Tunéziából és Boszniából szintén nehézségekbe ütközik az utazása. A mintegy 200 Oscar-jelölt közül másoknak is gondot jelent, hogy egy utazás miatt vállalniuk kellene a karantént, a Kaliforniába érkezőknek ugyanis tíz napra karanténba kell vonulniuk. A külföldről Amerikába érkezőknek pedig szintén különböző karanténszabályoknak kell megfelelniük.

A 93. Oscar-gálát április 25-én rendezik meg a Los Angeles-i Dolby Színházban és Union Pályaudvaron.