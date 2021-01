Rendőrt hívott a brit nő, mert emberi lábujjakat látott a földből kilógni – legalábbis ezt hitte

Potatoe.

Talán soha nem volt még annyira zavarban Katie Wilkinson – akinek a történetét a Mirror is megírta –, mint amikor a kiérkező rendőrök felvilágosították, hogy nem emberi maradványokat talált egy elhagyatott helyen.

A brit nő épp a kutyáját sétáltatta, amikor valami nagyon furcsát vett észre a felázott földben. Ahogy közelebbről is megszemlélte az objektumokat, az összes vér kifutott az arcából, mert azt hitte, egy levágott lábujjat talált.

Hogy megerősítést nyerjen, több ismerősének is átküldte a szerzeményéről készített fotót, ők pedig osztották a véleményét, hogy az a valami tényleg úgy néz ki, mint egy lábujj. Az édesanyjának is elküldte a képet, aki szintén biztos volt benne, hogy a lánya holttestet talált. Azonnal le is lépett a munkahelyéről és a lányához sietett. A 26 éves nő sem tétlenkedett, hanem értesítette a rendőrséget.

A bejelentést kellő komolysággal vették az illetékesek, így rövidesen több rendőr és nyomozó is a helyszínre érkezett, megkezdődött a helyszínelés. Aminek órákkal később sem lett eredménye, így keresőkutyákat is a tetthelyre vittek, de ők sem találtak semmilyen levágott testrészt.

Merthogy egyáltalán nem is volt ilyen a helyszínen. Az egyik rendőr ugyanis végül megoldotta az ügyet.

A rejtélyes valami nem lábujj volt, hanem egy darab krumpli.

A nőt sokkolta a tévedése, rettenetesen érezte magát és csak azt bírta hajtogatni, rettentően sajnálja, hogy a semmiért mindenkit odarángatott. Az egyik detektív próbálta vigasztalni, aki azt mondta neki, ő is azt hitte a krumplira, hogy lábujj, pedig ő egy detektív, az lenne a munkája, hogy rájöjjön dolgokra.

A történet így szerencsére jól végződött, és bár tényleg érthetetlennek tűnik, hogy lehet összekeverni ezt a két dolgot, a képet elnézve meg kell hagyni, tényleg elég lábujjszerű az a krumpli.