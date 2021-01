Elmenekült a vőlegény az esküvőről, ezért az egyik vendéghez ment hozzá a menyasszony

Nem tartott sokáig megtalálnia az új igazit az indiai nőnek.

Váratlan fordulatot vett egy előző hét vasárnap tartott esküvő az indiai Karnátaka állam egyik falujában. A vőlegény ugyanis az utolsó pillanatban elmenekült, és magára hagyta az esküvő napján a menyasszonyt, és a csalódott nő végül a násznép egyik tagjához ment feleségül – jelentette a helyi sajtó.

A beszámolók szerint a Naveen nevű férfi egy nappal korábban még részt vett az esküvői fotózáson és fogadta a vendégek gratulációit, de amikor másnap egybe kellett volna kelnie menyasszonyával, már sehol nem találták. Menyasszonya, Sindhu ekkor teljesen összetört, de bánata nem tartott sokáig.

Családja ugyanis gyorsan a násznép között kezdett el férjet keresni neki, és az egyik vendég, egy Chandru nevű férfi jelentkezett is, hogy ő szívesen feleségül veszi a hoppon maradt menyasszonyt. Miután a két család hamar áldását is adta a frigyre, a pár gyorsan össze is házasodott – írta az indiai sajtó.

A Bangalore Mirror című indiai lap információi szerint az eredeti vőlegény azután lépett le, hogy barátnője azzal fenyegette meg, az esküvői szertartáson fogja megmérgezni magát. Naveen pedig úgy döntött, inkább gyorsan találkozik vele. A lap cikke szerint a férfi hollététről azóta nem lehet tudni semmit.