Paris Hilton újabban Grace Kelly fotóira szerkeszti rá saját magát

Akár még el is hinnénk, hogy barátnők.

Grace Kelly legalább olyan híres és ikonikus, mint Marilyn Monroe, ezért nem is csoda, hogy Paris Hilton úgy gondolta, igazán megérdemli, hogy egy fotón szerepeljen vele. Eddig is különböző, teljesen indokolatlan dolgokkal szórakoztatta magát Instagramon, öltözött már hologramos tündérnek és azt is bemutatta, milyen lenne a Fehér Ház, ha rajta múlna. Most úgy döntött, Grace Kelly fotóival babrál egy kicsit, aminek az lett az eredménye, hogy rengeteg fotóra rászerkesztette magát, mintha Grace Kelly mellett álldogálna.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Paris Hilton (@parishilton) által megosztott bejegyzés

Elsírtam magam a Paris Hiltonról szóló dokun, amiben reality helyett valóságot kapunk Rémálmok, kínzások, abuzív exek. Azt hittük, mindent tudunk róla, valójában azonban semmit nem tudtunk eddig Paris Hiltonról, csak azt a valakit ismertük, akit ő kreált és mutatott a világnak az elmúlt húsz évben.

Kiemelt kép: Pascal Le Segretain/amfAR/WireImage for amfA/Getty Images, Archive Photos/Getty Images