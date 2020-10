Nem a válás az egyetlen megoldás, ha baj van

Biztos, hogy jó ötlet azonnal szakítani, ha valami nem úgy működik, ahogy vártuk? Ma már hamar lehet találni másik partnert, de az érzelmeket nem lehet csettintésre megváltoztatni. Ráadásul vannak kapcsolatok, házasságok, ahol a válás komoly egzisztenciális válságot is okozhat mindkét fél számára, nem beszélve a gyerekekről. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy bárki csak az anyagiak miatt maradjon olyan kapcsolatban, ami nem jó neki, hanem azt jelenti, hogy mielőtt a legdrasztikusabb módszert választanánk, érdemes végiggondolni, milyen más megoldások közül választhatunk. Van több is.

A szakításnak vannak hatásai a mentális jóllétünkre, a pszichológiai hatások nagyrészt abból fakadnak, hogy az agyunk hogyan dolgozza fel a történteket. Amikor vége egy kapcsolatnak, valóban gyászoljuk azt, függetlenül attól, hogy milyen régóta tartott. Az elválás azonban nem az egyetlen megoldás, a párkapcsolatban bekövetkező gondokra sokaknak az a reakciója, hogy „akkor nem ő az igazi”, „mégsem olyan, mint hittem”, „nem vagyunk egymásnak teremtve”. A kétségek sokakban azt idézik elő, hogy egyfajta megoldásként a szakítás felé sodródjon a kapcsolat. Pedig több alternatíva is létezik a megoldásra.

A mediáció jó és hatékony módszer lehet

A legrosszabb, amit valaki tehet egy szakításnál, hogy a kapcsolatból úgy lép ki; egyáltalán nem kommunikál nyíltan. Az őszinteség fontos, és ha nem vagyunk képesek megfogalmazni, mi az, ami miatt nem érezzük jól magunkat a kapcsolatban, akkor a változásnak nem is adjuk meg az esélyt. Általában azért nem beszélgetünk arról, mi a valódi oka annak, ami problémát okoz a kapcsolatban, mert nem akarjuk megbántani a másikat. De kedvesen, türelmesen, kifejezetten arra figyelve, hogy csak saját magunkról beszéljünk és elhagyjuk a „mert te mindig”, „te soha” kezdetű mondatokat, illetve a „szeretném kérni, hogy” kezdetű mondatokat, elkerülhetőek a mélyebb sebek. Ezek tudnak igazán bántóak lenni, nem pedig a mondanivaló.

Van, hogy hasznos beszélni valakivel, aki rávezethet arra, hogy megtaláljuk magunkban a megoldást, olyasvalakivel, aki nem barát, nem családtag. A veszekedések, a feszültségek, a tágabb családban dúló harcok, illetve a mozaikcsaládok között kialakult konfliktusok rendezésére a legjobb választás egy mediátor. A mediátornak az a feladata, hogy mindenfajta ítélkezés nélkül, pártatlanul a megoldásokra fókuszáljon. Továbbá az a szerepe, hogy a párok valamilyen egyezséget kössenek, olyat, amit mindketten be tudnak tartani és amivel mindketten elégedettek. Ilyen lehet például az, hogy a háztartási munkákat hogyan osszák le, vagy az, hogy a gyerekneveléssel kapcsolatos eltérő nézeteiknek közös nevezőt találjanak. Olyan helyzetben is segíthet, ha az anyóssal, sógorral gondok vannak. A mediáció a legrövidebb megoldás, általában 2-4 alkalom is elég ahhoz, hogy megoldást találjanak a gondokra.

Párterápia, pártanácsadás, házassági tanácsadás is megoldás lehet

Előfordul, hogy a gyakori veszekedések oka, hogy az intimitás már régen nincs meg a kapcsolatban, házasságban. A szexuális élet eltűnésével felbukkanhat akár egy harmadik fél is, szeretőként, és a megcsalás okozta súlyos érzelmi válság is jelen van a kapcsolatban. Ilyen esetekben érdemes házassági tanácsadóhoz, pártanácsadóhoz fordulni, de ha komolyabb gondok is vannak akár az egyik, akár a másik féllel (például a szorongás), akkor pszichológus is segíthet, párterápia formájában. Fontos tudni, hogy a pszichiáter másmilyen problémákkal foglalkozik, és a pszichiáterek orvosok, orvosi egyetemet végeztek, ők gyógyítanak is, gyógyszert írnak fel. Személyiségzavarokkal, patológiás esetekkel foglalkoznak, tehát a házassági, párkapcsolati problémák inkább a házassági tanácsadók, pártanácsadók, párkapcsolati mediátorok, párkapcsolati coachok asztala.

A pártanácsadás vagy házassági tanácsadás célját mindig az adott pár határozza meg, ennek része egyfajta anamnézis: ez a pár tagjainak előéletéről szól. Amennyiben szexuális problémák is vannak, úgy olyan szakembert érdemes választani, akinek a szexológia is a szakterülete. A tanácsadások hónapokig is eltarthatnak, ez egy folyamatot takar, ami előidézi a várt változást. Visszaesések mindig lehetnek, érzelmileg is, anyagilag is és az időt tekintve is elköteleződést igényel.

Egyéni terápiákkal a jövőbeni hasonló élethelyzeteket is el lehet kerülni

Ha valaki azt tapasztalja, hogy több párkapcsolatában is nagyon hasonló élethelyzetekbe kerül, hogy mintha szinte mindig ugyanolyan partnereket fogna ki, mintha sorsszerűen ugyanazok ismétlődnének az életében, hiába van párkapcsolatban, egyénileg kellene foglalkoznia az élethelyzettel. Az ilyen felismerések egyfajta elakadást jeleznek, azt, hogy lehetséges olyan trauma a múltban, ami akadályozza a továbblépést, a fejlődést. Az egyéni fejlődés is fontos része a párkapcsolatoknak, hiszen egy hosszú távú párkapcsolat, házasság minden esetben önismereti lecke is, a partner valóban a tükrünk. Az egyéni terápia módszere lehet rövidebb idejű, mint a kognitív viselkedésterápiás módszer, de vannak, akik az analitikus módszert választják, ami éveken át eltarthat. Ezeket a terápiákat a kuruzsló törvényt figyelembe véve csak és kizárólag klinikai szakpszichológusok végezhetik.

Egyénileg van arra is mód, hogy pártanácsadó, szexológus segítsen a megoldásban: például ha nehezen megy az ismerkedés, ha a szakítás utáni gyász nehéz, ha szexuális gondok vannak akár a pornónézéssel. A tényleges válás csak egy a több megoldás közül, amit érdemes megfontolni, vannak kapcsolatok, amiken lehet változtatni, ha mindketten akarják.

