Zajok a szekrényből: kiéheztetett csecsemőt rejtegetett az anya a barátnői elől

Az orosz anya senkinek nem szólt a gyerek születéséről.

Szörnyű családi titokra derült fény egy baráti vendégség közben az oroszországi Karpinszkban.

Julia, egy 37 éves anya meghívta a barátnőit a lakására iszogatni – a poharazgatás közben fura hangok hallatszottak a szekrényből. A vendégek nem hittek a szemüknek: az anya egy rettenetes állapotban levő, kiéheztetett gyereket rejtegetett bezárva.

Mint kiderült, a nő idén áprilisban szülte meg a csecsemőt, a környezetében élőknek azt hazudta, hogy elvetélt. A kisbaba már a harmadik gyerek volt a családban, Juliának van egy 13 éves fia és egy 3 éves kislánya; utóbbi gyakran mesélt az óvodában arról, hogy van egy „élő babája”, de nem tudták mire vélni a szavait.

A féléves csecsemőt súlyos állapotban, mentőhelikopterrel szállították egy jekatyerinburgi kórházba. Az anya pszichiátriára került.

A nő azzal védekezik, hogy a babát nem állandóan tartotta szekrénybe zárva, csak néha, például amikor vendégeket fogadott. A szomszédjai sajnálják a nőt, szerintük a magánéleti problémák miatt összeroppanhatott, és ez magyarázza a tetteit.

A 37 éves nő apja is megszólalt az ügyben, azt mondja, nem érti, lányuk miért nem beszélt nekik a baba születéséről. A férfi is megerősítette, hogy Juliának súlyos magánéleti gondjai voltak: ő fizette a lakbért és a hiteleiket, mivel férje munkanélküli volt; januárban ráadásul a férj el is költözött; majd Julia is elveszítette a munkahelyét.

A két nagyobb gyermek jelenleg a nagyszülőknél tartózkodik, és minden bizonnyal a baba is hozzájuk kerül majd. Az anya ellen eljárás indul, a gyermek veszélyeztetése miatt letöltendő szabadságvesztésre ítélhetik.

Kiemelt kép: Getty (illusztráció)