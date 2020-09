A krónikus betegeknek ezeket érdemes tudnia a szexről

Bármilyen krónikus betegséggel is él valaki együtt, nem szabad lemondani a testi intimitásról, leginkább azért sem, mert a szex örömérzést ad, sikerélménnyel együtt, és ez az életminőségre pozitívan hathat. A betegségek mindenkinél negatívan befolyásolják a párkapcsolati életet, az intimitást, azonban van olyan út is, amiben megtalálhatjuk az egyensúlyt az életünkben, a betegséggel együtt is.

A krónikus betegségek ijesztőek. Attól azok, hogy hiába élünk házasságban, párkapcsolatban, amikor kiderül, hogy baj van a testünkkel, úgy véljük, hogy egyedül kell megküzdenünk vele, elhatalmasodhat a félelem, a magány érzése. Emellett a fájdalommal, a betegséggel járó tünetekkel is foglalkoznunk kell, a párkapcsolatunk pedig háttérbe szorulhat. A társunk életére is komolyan hatással van a betegség, az addigi, közösen megélt életminőséget biztosan befolyásolja. A betegségek negatívan hatnak a szexuális életre, több krónikus betegség is problémákat okozhat a szexben, így a szexuális elégedettséget nézve meglátszik a betegségek hatása. A párkapcsolatokban, házasságokban a szex el-elmaradozhat, vagy ha van is, az is egyfajta minimum szinten létezhet – és ennek leginkább az az oka, hogy sokszor nem mernek a betegek kérdezni a témában az orvosoktól, nem tudják, hogy a szexet hogyan élhetnék meg, hogy normális-e amit éreznek.

A szorongás, a fáradtság, a fájdalom állandó érzések lehetnek

Minden betegségnek van egyfajta érzelmi terheltsége is a beteg számára, azonban minél súlyosabbak a tünetek, annál erőteljesebb lehet ez a terheltség, ami szorongást eredményezhet. A szorongás a betegség tüneteivel együtt pedig kihat a szociális életre, a párkapcsolatra, a munkahelyi teljesítményre és a szabadidős tevékenységekre is. Az élet bizonytalanná válik, és a házasságban, párkapcsolatban mindkét fél egyaránt érzi ezt a bizonytalanságot: veszteséget élnek meg. A partnerre több feladat hárulhat a mindennapokból, fáradtabb, leterheltebb lehet, a beteg ember pedig a legkevésbé sem érzi magát vonzónak, magabiztosnak, leginkább azon aggódik, hogy a teste képes-e felvenni a harcot a betegséggel. A szexuális aktivitás gondolata is inkább szorongást eredményezhet, ráadásul maguk a betegségek is hatással lehetnek a szexuális izgalomra, például cukorbeteg férfiaknál a merevedéssel lehetnek gondok, ez is egyfajta tünet.

A szexualitástól állandó félelem is kialakulhat, holott a testi érintések, a szex maga képes olyan érzelmeket adni, amik igen fontosak az életminőséget nézve.

A test is megváltozhat a betegségek tüneteként, pajzsmirigybetegségeknél hízás-fogyás is megjelenhet, a gyógyszereknek vannak mellékhatásai is, a fáradtság és a fájdalom mindennaposak lehetnek. A párkapcsolat minősége és az abban megélt hétköznapok hatással vannak a krónikus betegségek kezelésére, de akár a kialakulására is (szívinfarktus például egy stresszes környezetben). Akkor mondható jónak a kapcsolat, ha mindkét félnek megvan a maga autonómiája, ha tisztelik egymás határait, ha odafigyelnek egymás igényeire és érzelmeire. Mindenfajta betegségre igaz, hogy az azzal való megküzdési képesség egyénenként eltérő lehet. Emiatt is lényeges, hogy a partnerek tisztában legyenek az erősségeikkel, gyengeségeikkel, és amikor szükséges, akkor a párkapcsolat erősségeire helyezzék a hangsúlyt a mindennapokban, ezzel a betegséggel járó feszültség is enyhülhet. A humor egyébként ennek jó forrása, érdemes ezt is erősíteni.

Egyetlen egy betegségnél sem szabad elhanyagolni a párkapcsolatot, a partnert kiszolgáltatottá tenni a betegséggel járó érzelmi hullámzásoknak. A megoldás a jó kommunikáció, ezzel elérhető lehet a betegség negatív befolyásolásának csökkentése.

A célt tartsuk szem előtt!

A szeretetünk kifejezéséhez a párkapcsolatban hozzátartozik a szexualitás, a testi intimitás is. A szex örömérzést ad, sikerélmény nyújt, amik a betegséggel élők számára rendkívüli jelentőséggel bírhatnak, a boldogságot adhatják. Ez olyan erő, ami segíti a betegséggel való együttélést, a megváltozott állapot elfogadását. A partner gyakran a gondozó szerepét tölti be a párkapcsolatban a betegség miatt, azonban ez libidógyilkos dolog, fontos, hogy az legyen a cél, hogy a partner megmaradjon a romantikus partnerkapcsolat főszereplőjének. A szexualitáshoz való közeledést az alábbiak szerint javasolt megtenni, függetlenül attól, milyen krónikus betegséggel él együtt valaki:

A gyógyszerek mellékhatásairól, a merevedésre, vérnyomásra való hatásokról a szakorvossal fontos egyeztetni, akkor is, ha ciki. Ne felejtsük el, hogy a saját életünk minősége a tét!

A partnerrel fontos megbeszélni a változásokat, az érzéseket, amik kialakultak a betegség során. A vitákat, veszekedéseket kerüljük, inkább érdemi beszélgetésekkel értessük meg, min megyünk keresztül.

Egyeztessünk arról, kinek mi az igénye a testiségben és közelítsük az álláspontokat: sokkal több csókolózás, simogatás, előjáték javasolt.

Ha valakinek olyan a betegsége, ami mozgásban korlátozza, akkor olyan ágyat, fotelt, párnákat szerezzen be, amik könnyítik a mindennapi életet, a szexuális életet is. Akár kerekesszékkel élve is lehet valakinek szexuális élete, keressük meg azokat a pontokat a testen, amik reagálnak a simogatásra, ebből legyen sokkal több!

Amennyiben a betegség hatással van a szexuális funkciókra (merevedés, ejakuláció, nedvesedés a nőknél), találjuk meg a megoldást: síkosító használata, előjáték, erotikus masszázs, például.

A betegségben nem szenvedő partnerrel legyünk kedvesek, akkor is, ha nehézséget okoz éppen és erőltetnünk kell. Ő az, aki mellettünk van, segít és támogat, rá is sok-sok plusz feladat hárul, az ő élete is megváltozik a betegséggel.

Minden krónikus betegséggel élő számára az a legfőbb, hogy megtanuljon együttélni a betegségével, új egyensúlyt találjanak, és elfogadják a betegségüket. A társas kapcsolatok bővítése, a barátokkal való találkozások, beszélgetések, sorstársakkal való ismerkedés szintén rengeteget segíthet abban, hogy teljesebb életet élhessen a beteg.

Kiemelt kép: GettyImages