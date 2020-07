Benedict Cumberbatch Doctor Strange-jelmezben poénból besétált egy képregényboltba

Scott Derrickson rendezte a 2016-os Doctor Strange című Marvel-filmet, aminek főszereplője Benedict Cumberbatch volt. Derrickson most a Twitteren osztott meg egy soha nem látott videófelvételt a négy évvel ezelőtti forgatásról, amikor Cumberbatch poénból jelmezben sétált be egy manhattani képregényboltba.

Természetesen mindenki meglepődött, a boltvezetők végül fotózkodtak is a színésszel:

Never before shown moment.

While shooting in Manhattan right in front of a comic book store, I spontaneously suggested to Benedict that he go inside and he agreed. pic.twitter.com/ge2DcqWpu1

