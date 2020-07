Ha gondok vannak a prosztatámmal, akkor felejtsem el az autós kirándulást?

Sokakban felvetődik a kérdés, hogy a hosszú nyári utak milyen hatással lehetnek a prosztatára. A kérdés jogos, mivel a vezetés közben fennálló monoton, ülő helyzet egészen sokat ronthat az egészségi állapotunkon. Ha gondjaink vannak a prosztatánkkal, vajon érdemes inkább lemondani a családi vakációt? Nem egészen, de ajánlatos pár fontos szabályt betartani, mielőtt útnak indulunk!

A prosztatagyulladásnak akut és a krónikus megjelenési formája lehetséges. Az akut prosztatagyulladás tünetei hirtelen jelentkeznek és gyorsan rosszabbodnak.

Ilyen tünetek lehetnek:

nehézkes és fájdalmas vizeletürítés,

gyakori vizelési inger,

vér a vizeletben és a spermában,

merevedési zavarok,

a nemi szervekbe sugárzó fájdalom.

A krónikus prosztatagyulladás tünetei is hasonlóak, csak lassabban alakulnak ki. Létrejöttében szerepet játszhat alsó húgyúti bakteriális fertőzés, de akár autoimmun betegségek, stressz, sőt hormonális tényezők is.

Krónikus prosztatagyulladás esetén a gyógyulás érdekében a hajlamosító tényezőket is csökkentenünk kell, illetve körültekintőnek kell lennünk például nagyobb utazások előtt, hiszen a hosszú órákon át tartó ülés veszélyes lehet.

A meglévő prosztatagyulladás tüneteit a hosszú ideig tartó ülés a fokozott nyomás miatt tovább ronthatja. Nem véletlen, hogy az orvosok ebben az időszakban nem ajánlják a motorozást és a kerékpározást sem. Az autóvezetést valamelyest kényelmesebbé lehet tenni: hosszabb utazás előtt érdemes beszerezni egy párnát vagy bármilyen puha alátétet. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy sűrűn álljunk meg útközben, mert sokat árthat a prosztatánknak, ha 5-6 órát egyhuzamban vezetünk. Lehetőleg kétóránként pihenjünk, mozogjunk, tornázzunk kicsit, serkentsük a vérkeringésünket. Igyunk rendszeresen (lehetőleg szénsavmentes vizet), valamint kerüljük a nehéz, zsíros ételeket. Próbáljuk meg minél jobban kímélni magunkat, és ez nyilván nem csak utazáskor fontos!

Természetesen különböző készítmények is rendelkezésünkre állnak, ha mindenképp utazni szeretnénk. Többféle gyulladáscsökkentővel és fájdalomcsillapítóval is fel lehet készülni egy hosszabb útra, de előtte mindenképp konzultáljunk szakemberrel. Az orvosunk felírhat erre az időszakra speciális gyógyszereket, melyek mellett alkalmazhatunk helyileg ható, gyógynövénytartalmú kúpot is a tünetek enyhítésére.

Jobb félni, mint megijedni

A prosztatagyulladásra is igaz, hogy egyszerűbb és kevésbé fájdalmas megelőzni, mintsem kezelni. A sok mozgás, az egészséges étrend és a hatékony stresszkezelés nagyban csökkenti a krónikus prosztatagyulladás esélyét. Kerülendő a dohányzás, a túlzott alkohol- és koffeinfogyasztás, valamint az ülő életmód. De nem kell szégyenlősnek lennünk: sokat segíthet a rendszeres prosztatamasszázs, valamint az ülőfürdőzés is. Az akut, bakteriális eredetű prosztatagyulladást a legegyszerűbben úgy lehet megelőzni, ha megerősítjük az immunrendszerünket, sok vizet iszunk és ügyelünk a higiéniás szabályok betartására.

Bár az intimtornát sokan nem tartják igazán férfias tevékenységnek, de valójában a férfiak egészségére is pozitív hatású lehet. Ha medencefenék izmait erősítjük, az csökkentheti a fájdalmainkat, sőt enyhítheti a vizeletürítési zavarokat is. Arról nem is beszélve, hogy jótékonyan hat a merevedésre és az ejakulációra is!

Hirdetés Prosztatagyulladás tünetenyhítés ott, ahol a probléma van! A Proxelan végbélkúp az egyetlen, klinikai vizsgálattal igazolt, helyi hatású készítmény prosztatagyulladásra, amely ott enyhíti a panaszokat, ahol a probléma van. Az ápoló hialuronsav és gyógynövények kombinációja teljessé teszik a gyógyszeres kezelést, enyhítve a vizelési zavarokat, gáttájéki fájdalmakat. A szexuális aktivitást nem befolyásolja. Vény nélkül kapható a patikában, ezért könnyű hozzájutni, fellángoló fájdalmak esetén azonnal használható, akár hosszú távon is.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

A cikk a Phytotec Hungária támogatásával készült.

Kiemelt kép: Getty Images